Initiative zur Amphibien-Rettung : Ein Paradies für Frösche

Die Amphibien-Bestände im Kreisgebiet sind mittlerweile auf ein besorgniserregendes Maß gesunken. Dieser Tatsache wollen die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und der Kreis Nordfriesland mit einer groß angelegten „Amphibien-Initiative“ begegnen. Zum Auftakt stehen zurzeit auf einer Fläche bei Rott südlich von Ostenfeld die Laubfrösche im besonderen Fokus der Naturschützer. 26 neue Laichgewässer sollen dort entstehen, zudem werden einige bereits vorhandene Gewässer saniert. Später sind zur Rettung der Amphibien auch in den Gemeinden Winnert und Schwabstedt entsprechende Tiefbauarbeiten geplant. Finanziert wird die Initiative aus Ersatzmitteln des Kreises Nordfriesland, die beim Ausbau der Windenergie angefallen sind.

Gemeinsam mit dem Geowissenschaftler Ralf Hoinkis (Amphi Consult) informierte der Maßnahmen-Manager der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein bei einem Vor-Ort-Termin die Bürgermeister Eva-Maria Kühl (Ostenfeld), Jutta Rese (Winnert) und Jürgen Meyer (Schwabstedt) über das Vorhaben. Wie Thorsten Stegmann ausführte, zählt neben dem Laubfrosch auch der Kammmolch zu den am meisten gefährdeten Arten. Ebenso erschreckend gering seien mittlerweile die Bestände an Kreuz- und an Knoblauchkröten. Aufgrund der zunehmend strukturarmen Landschaft würden die meisten Amphibien vielerorts keine optimalen Voraussetzungen mehr vorfinden. Mit den neuen Gewässern, die – mit einer Lehmschicht versehen – das Regenwasser relativ lange halten können, sollen für den Erhalt und die Fortpflanzung dieser Tiere sehr viel bessere Bedingungen geschaffen werden.

„Es wird etwa zwei Jahre dauern, bis es hier so aussieht, wie wir es uns vorstellen“, sagte Stegmann. Er zeigte Bilder dieser Vision und betonte, dass für das Gelingen des Plans eine weitere Beweidung der Flächen Voraussetzung ist. „Die neuen Teiche werden nicht eingezäunt sein. So kann das Vieh auch die Uferbereiche betreten und auf natürliche Weise das Zuwachsen der Gewässer verhindern“, erläuterte Ostenfelds Bürgermeisterin den von der Beweidung erhofften Effekt. „Wir werden natürlich ein Auge darauf haben, dass die Teiche ihre Funktion immer ausreichend erfüllen. Aber das müssen wir bei anderen Gewässern auf Gemeindegebiet auch – und das klappt dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten problemlos“, zeigte sich Eva-Maria Kühl zuversichtlich.

Das ausgeklügelte Artenschutzprojekt der Stiftung Naturschutz umfasst insgesamt 28 Teilgebiete zwischen Sylt und Eiderstedt, in denen die Populationen des Laubfrosches, der Kreuz- und der Knoblauchkröte sowie des Kammmolchs gestärkt werden sollen.

erstellt am 03.Jan.2017 | 15:00 Uhr

