Ernüchternde Bilanz : Eiderstedt: Die Trauerseeschwalbe verschwindet

1 von 1 Foto: Ivens 1 von 1

Die Zahl der Trauerseeschwalben auf Eiderstedt ist weiter im Sinkflug. Seit Jahren werden es immer weniger Brutpaare der bedrohten Art, die auf die Halbinsel kommen, und immer weniger Küken, die flügge werden. Der Trend setzte sich auch in 2016 fort: 16 Brutpaare zählte Diplom-Biologe Frank Hofeditz aus Husum, der mit dem Monitoring im EU-Vogelschutzgebiet offiziell beauftragt ist. „Das sind zwei Paare weniger als in 2015.“ Es seien auch nur noch zwei Tränkekuhlen besetzt gewesen: eine in Poppenbüll und eine in Westerhever. Das Aufzuchtergebnis war dementsprechend mager: „Es wurden auf Eiderstedt nur sieben Jungvögel flügge“, so Hofeditz. „Das ist das bislang niedrigste Ergebnis. Die Lage bleibt dramatisch.“ 2015 schafften es nur zehn bis zur Flugreife. Die Trauerseeschwalbe war eine der Hauptarten, für deren Fortbestand das EU-Vogelschutzgebiet auf Eiderstedt eingerichtet wurde.

Hofeditz sieht das Hauptproblem nach wie vor bei der Nahrungsbeschaffung. Die Trauerseeschwalbe lebt hauptsächlich von kleinen Fischen, die sie in Gräben fängt, und von Insekten. Doch schon seit Jahren wird von Naturschützern beklagt, allen voran Experte Claus Ivens aus Kotzenbüll, dass in vielen Gräben auf Eiderstedt während der Brutsaison viel zu wenig Wasser steht. „Wir müssen in der Landschaft etwas an den Wasserständen tun“, fordert auch Hofeditz nicht zum ersten Mal, „ehe die Trauerseeschwalbe ganz verschwunden ist.“ Der zweite Faktor, der zum Brut- und Aufzuchterfolg beiträgt, ist das Wetter. „Die Bedingungen waren zwar nicht optimal mit Schnee Ende April und einem kühlen Mai“, so der Biologe, „aber das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Kolonie nicht schon so klein wäre.“

Und offensichtlich hat es sich bei den Trauerseeschwalben schon rumgesprochen, dass Eiderstedt keine gute Kinderstube mehr ist. Denn es kommen in der Eidermündung zwar immer noch recht viele Vögel an, „ich habe zwischen 50 und 77 Tiere gezählt, doch die bleiben nicht“. Hofeditz nimmt an, dass viele im deutsch-dänischen Grenzgebiet an der Wiedau brüten. Dort gebe es eine Kolonie mit 30 bis 40 Paaren. Eine kleinere Gruppe nistet im Eidervorland, „doch das sind weniger als zehn Vögel“, so der Biologe. In einem Jahr findet man sie auf der Dithmarscher Seite im Delver Vorland in der Nähe der Schleuse Nordfeld, im anderen im Oldensworter Vorland. Eine weitere kleine Kolonie siedelt im Ostroher Moor bei Heide. „Da die Trauerseeschwalbe nicht unbedingt standorttreu ist, ist es durchaus denkbar, dass die Jungvögel sich später woanders ansiedeln“, erläutert Hofeditz.

Doch er wolle auch einmal von positiven Dingen im Zusammenhang mit der Trauerseeschwalbe sprechen. So wurden im Bereich Knollhof/Marne bei Poppenbüll im Herbst Gräben geräumt, ebenso drei Kilometer in Westerhever, auch im Umfeld der dortigen Kolonie. Im Bereich Süderheverkoog bei Poppenbüll sollen Flächen im Sinne des Wiesenvogelschutzes hergerichtet werden, die der Stiftung Eiderstedter Natur gehören.

Intensiv an dem Thema Wasserstände wird in diesem Jahr im Bereich des Sielverbands Tetenbüllspieker gearbeitet. Dort soll das Level zwischen dem 1. März und dem 15. August in den Gräben schrittweise angehoben werden, wobei immer darauf geachtet wird, dass keine Flächen unter Wasser gesetzt werden. Im Sielverband Westerhever-Augustenköge sollen auf freiwilliger Basis die Wasserstände im östlichen Westerhever angehoben werden. Aber nicht nur dem Sielverband ist bewusst: „Die Lage für die Trauerseeschwalbe ist ernst.“

von Ilse Buchwald

erstellt am 10.Jan.2017 | 12:00 Uhr