Illegale Müllentsorgung in Witzwort : Dumm gelaufen: Bankkartenbeleg im Müll vergessen

Autoreifen und noch viele andere Gegenstände, die nicht in die Natur gehören, entdeckte Stephen Burmeister aus Witzwort am Donnerstag (19. Januar) beim Spaziergang mit seinem Hund am Dingsbülldeich. Die Polizei staunte nicht schlecht über all das, was nach und nach gefunden wurde. Im Auftrag der Gemeinde Witzwort lud Frerk Davids alles auf einen Anhänger – und der war am Ende dann auch richtig voll. „Das sind allein 21 Reifen, die ich hier zusammengesammelt habe“, sagte er, „und hinzu kommt dann noch einiges an Autozubehör und Mobiliar.“ Diese Müllsammelaktion wird für die Gemeinde zunächst einmal teuer, denn alles muss zur Sortierschleife nach Garding gefahren werden. Doch letztlich könnte es für den Umweltfrevler noch weitaus teurer werden als zunächst für die Gemeinde, denn im Schreibtisch klebte eine Tankquittung. Darauf vermerkt: Bank- und Kontonummer – denn bezahlt wurde mit Karte. Nun ermittelt die Polizei. Dem Verursacher drohen hohen Kosten für Personaleinsatz und Entsorgung sowie eine Strafe. Da wäre das ganz legale Entsorgen an einer Sortierschleife allemal viel billiger geworden.





