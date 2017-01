Investition in Nordfriesland : Digitaler Schub für 100.000 Euro

1 von 1 Foto: Philipp Laage 1 von 1

W-Lan, Breitband, E-Akte: Die schleswig-holsteinische Westküste wagt sich immer weiter in die digitale Welt hinein. So einiges ist in den vergangenen Jahren passiert – aber noch lange nicht genug. Davon sind jedenfalls die Vertreter der Wirtschaft überzeugt. Die Politik will nun die Digitalisierung in Nordfriesland verstärkt vorantreiben – und stellt dafür laut Kreistags-Beschluss Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereit. Federführend beim Thema „Leitbild zur Digitalen Agenda“ ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland (WFG). Bislang beliefen sich die Zuschüsse auf 24.000 Euro, für das Jahr 2017 wurden diese nun auf 100.000 erhöht. Der Kreis erhofft sich so einiges von der Investition.

Auch für 2018 und 2019 hat die WFG eine Förderung beantragt, über die in weiteren Haushaltsberatungen entschieden werden soll. Der Landrat hat eine Arbeitsgruppe Digitale Agenda eingerichtet, die aus Vertretern der Kreistagsfraktionen und der Kreisverwaltung besteht. Die Mitglieder beschäftigen sich damit, eine Strategie zu entwickeln und Ziele festzusetzen. So soll es zum Beispiel eine Imagekampagne für den Kreis Nordfriesland geben. Doch nicht nur die Digitalisierung der Wirtschaft – auch die der Verwaltung soll vorangehen. Das Ziel: Akten – bislang ein Sammelsurium aus einzelnen Papierdokumenten in vielen Ämtern und Abteilungen – sollen vollständig elektronisch erfasst werden. Der Anfang wurde im Kreis bereits mit der Einführung der E-Akte in den Sozialzentren gemacht.

„Mit der E-Akte spart die Verwaltung viel Arbeit“, erklärt Christian Schmidt, Fraktionsgeschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion. Mühsames Akten-Sortieren und Hin- und Hertragen wäre Schmidt zufolge nicht mehr notwendig. „Denken Sie allein an den Bereich der Online-Bewerbung.“ Der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Jörg Tessin, möchte den Bürgern die Angst vor der Digitalisierung nehmen. „Neue Entwicklungen verursachen oftmals Angst, bieten aber meist mehr Chancen als Risiken. Diese Chancen gilt es zu erkennen und zu nutzen.“ In Dänemark etwa gebe es keine Ausrede, alle haben den digitalen Verwaltungsweg zu gehen, so Tessin. „Von den Dänen können wir viel lernen. Wir sollten enger mit ihnen zusammenarbeiten, denn bei diesem Thema hat unser Kreis – mit Verlaub – noch Entwicklungspotenzial. Durch Verwaltung und Politik muss ein Ruck gehen, denn die internationale Wettbewerbsfähigkeit hängt von unserem digitalen Weg ab“, macht er deutlich.

Die Kreistags-Kooperation aus CDU, Grünen und FDP hat im September 2015 die Förderung der digitalen Wirtschaft ins Leben gerufen. Auf Initiative der FDP wurden 24.000 Euro zur Verfügung gestellt, um erste Maßnahmen vorzubereiten und umzusetzen. „Mit der Erhöhung auf 100.000 Euro für das Jahr 2017 besteht nun die Möglichkeit, weitere wichtige Ideen voranzutreiben“, erklärt Schmidt, der auch Mitglied der AG digitale Agenda ist. Viele Fachkräfte könnten heutzutage einen Großteil ihrer Arbeit online erledigen. In Zukunft werde dieser Anteil noch weiter zunehmen. „Wir werden in Nordfriesland zwar kein Silicon Valley sein, aber man muss nicht in der Großstadt wohnen, um tatkräftig arbeiten zu können“, so Schmidt. Das würde auch berufstätigen Eltern eine Chance bieten, schlägt der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Manfred Uekermann, in die gleiche Kerbe.

Mit den Mitteln für digitale Wirtschaft will die WFG vor allem die Unterstützung und Beratung bei freien W-Lan-Netzen in Nordfriesland, das Thema Breitband-Offensive und das Pilotprojekt City-Online-Store in den Vordergrund rücken. Die Gesellschaft wirbt außerdem dafür, dass auch touristisch weniger stark frequentierte Kommunen mit freiem W-Lan versorgt werden. Bredstedt habe bereits eine Vorreiterrolle übernommen, aber auch in Leck und Friedrichstadt gibt es ähnliche Pläne.

Doch in vielen Kommunen sind interaktive Angebote noch Mangelware. In den Außenbereichen der Gemeinden sehe es sogar ganz düster aus, gibt Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW) zu bedenken: „Hier passiert gar nichts. Im Moment fehlt mir der Glauben daran, dass wir schnell vorankommen. Wenn wir digitale Arbeitsplätze schaffen wollen, müssen wir wohl die Außenbereiche davon ausnehmen“, befürchtet er.

Sorge bereitet Jürgen Laage (SPD) ein ganz anderes Thema. „Wir müssen darauf achten, dass wir bei der Digitalisierung wirklich alle Leute, auch die älteren, mitnehmen und niemanden ausschließen. Denn es wird immer Menschen geben, die dessen nicht kundig sind.“ Karl Carlsen (Wählergemeinschaft Nordfriesland) bringt es auf den Punkt: „Wenn Sie mir morgen einen Ferrari schenken, bin ich noch lange kein Rennfahrer. Schulungen sind enorm wichtig, denn mein Gehirn wird nicht einfach so digital, da muss ich nachhelfen.“

