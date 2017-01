Husum : Die Stadt der Highlander

1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Bentalla ist ein Koloss. Wie es sich für einen Highlander gehört. Der dreieinhalbjährige Bulle wiegt – und auch das gehört sich so – etwa eine Tonne. Im Kontrast zu seinem massigen Körper steht sein entspanntes Wesen. Und das ist es, was Andreas Rohrmoser (57) an den schottischen Hochlandrindern fasziniert. Seit 30 Jahren züchtet der Nordfriese diese besonders robuste Rasse – und das mitten in Husum – ganz genau im Osten der Stadt auf zwölf Hektar, die sich über mehrere Flächen verteilen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Monika (41) versorgt er eine Herde mit 60 Tieren: Die Bullen, Ochsen, Kühe und Kälber leben in verschiedenen Gruppen zusammen.

Jeden Tag schaut das Paar auf den Weiden nach dem Rechten. Bei Minusgraden müssen die Tränken von Eisschichten befreit werden – bis zu 40 Liter Wasser benötigt allein eine Kuh pro Tag. In den Wintermonaten erhalten die Rinder Heu als Zufütterung. Ansonsten ist das Highland Cattle nicht nur gutmütig, sondern genügsam, frisst das, was andere stehen lassen und eignet sich deshalb für extensiv genutzte Naturschutzflächen. Leckerlis gibt es in Form von Quetschgerste mit Rübenschnitzeln.

Dass diese Extragabe von Monika und Andreas Rohrmoser immer in größeren schwarzen Eimern transportiert wird, haben die Tiere schnell abgespeichert. Und so genießt das Paar dank dieses Details beim Betreten einer Weide sofort die Aufmerksamkeit aller Vierbeiner. „Die Kälber füttern wir in einem Unterstand und gewöhnen sie so gleich daran, angebunden zu sein, damit wir später beim Verladen keine Probleme bekommen“, erklärt Monika Rohrmoser. „Kämmen tun wir alle unsere Tiere.“ Nicht zu vergessen die Streicheleinheiten, die auch so unabhängige Geister wie diese Schotten nicht ablehnen. So lernen die Tiere die Anwesenheit von Menschen zu tolerieren.

Den Frühling und den Sommer verbringen Rohrmosers Schotten auf Eiderstedt – dann wird auf den städtischen Winterflächen Heu gemacht. In Warmhörn kümmert sich auch der Vater von Andreas Rohrmoser um die Tiere. Der ehemalige Milchviehbauer war durch seinen Sohn selbst auf die Highlander gekommen und hatte eine Zeit lang eine eigene Herde. Heute freut sich der über 80-Jährige, wenn er sich um die Gast-Rinder kümmern darf.

Sein Junior hat auf jeden Fall davon profitiert, in der Landwirtschaft groß geworden zu sein. Denn so war dem gelernten Kraftfahrzeugelektriker der Umgang mit großem Vieh nicht fremd – „er ist mir in die Wiege gelegt worden“, meint er schmunzelnd.

Was Andreas Rohrmoser sonst noch wissen musste, um ein guter Züchter zu sein, hat er sich selbst angeeignet. Der Erfolg gibt ihm Recht: Bei Ausstellungen darf sich der 57-Jährige immer wieder über Auszeichnungen für einzelne Tiere freuen. Zwölf Jahre war er Landessprecher der schleswig-holsteinischen Kollegen. Aus dem anfänglichen Hobby, das mit einer Kuh und einem Kalb begonnen hatte, ist längst ein Beruf geworden. Sein Motorradgeschäft hat der Husumer an einen Mitarbeiter abgegeben.

Das Hochlandrind wurde vor mehr als 200 Jahren im nordwestlichen Hochland von Schottland (Highland) und auf den Hebriden gezüchtet und bereits im Jahr 1884 das erste Herdbuch angelegt: Die Highlander stellen somit die älteste registrierte Nutztierrasse. „Sie sind über die ganze Welt verteilt, da sie sowohl Kälte als Hitze vertragen“, weiß Andreas Rohrmoser. Die robusten Rinder grasen deshalb auch in Südamerika und Australien. 1975 kam das erste Highland Cattle nach Deutschland, wo heute etwa 40.000 dieser gutmütigen Gesellen gehalten werden.

Harte Klauen ermöglichen ihnen das Laufen im Gelände – typisch sind ein dichter Haarschopf, der die Augen bedeckt und vor Wind, Wetter und Insekten schützt sowie die mit bis zu 1,70 Meter weit ausladenden Hörner der fast 700 Kilogramm schweren Kühe. Ein weibliches Tier kann bis zu 20 Jahre alt werden und sogar in diesem Alter noch kalben. Der Nachwuchs wiegt bei der Geburt rund 20 Kilogramm. Kühe werden bis zu 1,20 Meter groß – Bullen bis zu 1,35 Meter.

Die Schotten präsentieren sich in verschiedenen Farbschlägen, wobei rote Rinder am verbreitesten sind. Andreas Rohrmoser hat rote und schwarze Exemplare, aber auch Tiere in dem seltenen Farbschlag Dun (Graubraun) und sogar eine weiße Kuh in seiner Herde.

Mit zweieinhalb Jahren ist ein Hochlandrind schlachtreif. Rohrmoser transportiert die Tiere dann zur Landschlachterei Burmeister in Viöl. Das feinfaserige und fein marmorierte Fleisch wissen Feinschmecker sehr zu schätzen. Die hochwertige Qualität ist auch der relativ langen Zeit zu verdanken, die die Tiere auf der Weide verbringen dürfen und der artgerechten Ernährung aus frischem Gras und frischem Heu. Andreas Rohrmoser vermarktet sein Fleisch in kleinem Stil – über Züchterkollegen sogar an Kunden in Hamburg.

Husum ist also nicht nur Storm-Stadt, sondern auch die Stadt der Highlander. Und das wiederum verbindet die nordfriesische Kreisstadt mit der britischen Königsfamilie: Denn Königin Elisabeth hält eine Herde Hochlandrinder auf ihren Ländereien in Schottland.



Wer sich für die Highlander und/oder das gute Fleisch interessiert, darf sich gern bei Andreas Rohrmoser unter Telefon 0172/4118772 melden.

von Simone Schlüter

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:00 Uhr