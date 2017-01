Neuorganisation : Die Sorgen der Husumer Kirchen

1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen (3) 1 von 1

Am Sonnabend, 21. Januar, wird in der Kirchengemeinde St. Marien der frisch gewählte Kirchenvorstand in sein Amt eingeführt. Der Vorstandswechsel fällt in eine Zeit großer struktureller Herausforderungen. „Es gibt schon seit längerem Bestrebungen, die Zusammenarbeit der sechs Kirchengemeinden – St. Marien, Christuskirche, Versöhnungskirche, Friedenskirche sowie Rödemis und Schobüll – neu zu organisieren“, bestätigte Propst Jürgen Jessen-Thiesen auf Anfrage der Husumer Nachrichten.

Die Kirchengemeinden selbst, ausgenommen die in Rödemis (diese beteiligt sich auf eigenen Wunsch nicht an den Gesprächen), hätten das Heft in die Hand genommen. „Aber als Kirchenkreis fördern wir diese natürlich“, erläutert Jessen-Thiesen, weist aber daraufhin, dass am Ende jede Gemeinde selbst treffen wird.

Tatsächlich gibt es Umstände, die eine engere Zusammenarbeit sinnvoll erscheinen lassen. Das versichert auch Pastor Andreas Raabe: „Wir in der Friedenskirche haben an zwei Tagen in der Woche nur wenige Stunden Besprechungszeiten“, fügt er als Beispiel an. „Das ist für mich als Pastor aber auch für die Kirchenmitglieder völlig unbefriedigend.“ In den anderen Kirchengemeinden sehe es nicht besser aus. Tauftermine seien bisweilen schwer zu vereinbaren.

„Besonders in der Marienkirche war das Jahr 2016 völlig inakzeptabel“ verlaufen, stellte Raabe klar. Durch die lange Erkrankung von Friedrich Mörs habe vieles im Argen gelegen: „Jeden Sonntag ein anderer und für die Kirchenbesucher fremder Pastor, das ist nicht gut.“ Die Kirchgänger müssten feste und bekannte Ansprechpartner haben.

Durch die Verabschiedung von Mörs hätten die Überlegungen ganz neue Formen angenommen, bestätigt Stefan Klocker, Vorsitzender des Kirchenvorstandes von St. Marien. So hatte der bisherige Vorstand beschlossen, die frei gewordene Pfarrdienststelle nicht mehr neu zu besetzen. Der Kirchenkreis Nordfriesland übertrug die Vakanzstelle St. Marien daraufhin Pastor Raabe. Danach ist einiges in Bewegung gekommen. Pastor Christian Raap aus Schobüll wird sich fortan sowohl in der Friedenskirche als auch in St. Marien beteiligen. „Das bedeutet, dass sich Raabe und Raap die sonntäglichen Gottesdienste teilen. Einmal im Monat übernimmt Propst Jürgen Jessen-Thiesen einen Gottesdienst.

Doch damit sind andere Unzulänglichkeiten noch lange nicht aufgehoben. „Ich wünsche mir ein zentrales Kirchenbüro mit täglichen, verlässlichen und längeren Öffnungszeiten“, verrät Raabe. Aber auch eine Fusion der fünf Kirchengemeinden steht auf seiner Wunschliste. Jessen-Thiesen zeigt Verständnis: „Eine engere Zusammenarbeit untereinander kann für die Kirchenbesucher nur von Vorteil sein.“ Das unterschreibt auch Klocker: „Wir als Kirche in Husum müssen unser Profil schärfen und das, was wir haben, besser darstellen.“ Kritisch sieht er auch die Anzahl der Kirchengemeinden insgesamt. „Wir haben sechs Kirchenbüros mit unterschiedlichen Öffnungszeiten.“ Und die könnten untereinander nicht kommunizieren, weil sie unterschiedliche Sprechzeiten hätten. Auch Klocker wünscht sich ein zentrales Kirchenbüro mit täglichen Öffnungszeiten. „Es kann nicht so weitergehen, dass jede Kirche ihr eigenes Süppchen kocht.“ Vielmehr wünsche er sich eine lebendige Stadtgemeinde mit verschiedenen Schwerpunkten. „Wir müssen uns für die Zukunft und damit auch für die Menschen besser aufstellen.“ Was am Ende der Gespräche tatsächlich heraus kommt, steht in den Sternen. Doch das Ziel ist klar umrissen: „Wir müssen für die Menschen besser ansprechbar sein, denn die sollen sich in der Kirche gut aufgehoben fühlen.“

