Baby-Boom in Oldenswort : Die Kita braucht mehr Platz

Mehr Platz braucht die Oldensworter Kita, denn in dem Dorf werden wieder mehr Kinder geboren. So erblickten allein in den vergangenen zwölf Monaten 20 neue Einwohner das Licht der Welt. Das ist ein Bevölkerungszuwachs von 1,5 Prozent. „Wir wollen nicht nur den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs erfüllen, sondern auch die Lebensqualität für junge Familien in der Gemeinde verbessern“, erklärte Bürgermeister Frank-Michael Tranzer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Jugend und Soziales. Er dankte der Leiterin des Horts, Bärbel Binz, und ihrem Team für die engagierte Arbeit. Die habe dazu beigetragen, dass auch aus dem Umland Plätze nachgefragt werden. Die sieben Mitglieder des Gremiums sprachen sich einstimmig dafür aus, durch eine neue Aufteilung der vorhandenen Räume und Umbaumaßnahmen in der Kita Platz für eine dritte Krippengruppe mit zehn Plätzen zu schaffen. Somit können in dem Hort künftig insgesamt 70 Kinder aller Altersgruppen betreut werden.

Einem weiteren Empfehlungsbeschluss folgend, muss dass Jugendzentrum „Zack“ vorübergehend in ein anderes Zimmer ausweichen, denn in den von den Jugendlichen bislang genutzten Räumen werden aufgrund der Erweiterungen künftig die Erzieherinnen untergebracht. Außerdem waren alle dafür, die Mensa in dem Gebäude durch einen Anbau in Form eines Wintergartens zu erweitern. In der Ausgabeküche wird es bereits jetzt eng, wenn dort mehr als 30 Junioren und Schüler der Privatschule ihr Mittagessen einnehmen – Tendenz steigend. Schul-Geschäftsführerin Simone Tranzer teilte mit, dass die Schulrätin bei ihrem Besuch der Privatschule einen positiven Eindruck von der Einrichtung gewonnen habe. „Ab 1. August erwarten wir öffentliche Fördermittel.“ Der Bürgermeister erklärte, dass Oldenswort für 124 Schüler, die auswärtige Schulen besuchen, in diesem Jahr 210.500 Euro aufbringen muss. Im Gegensatz zu früher seien die Plätze in Grundschulen am teuersten.

Über die kontinuierliche Jugendarbeit in den beiden Boßelvereinen berichteten Maike Bove und Helmut Thomsen. Die TSV-Vorsitzende, Brigitte Hansen, teilte mit, dass mehrere Sparten des Witzworter TSV nach dem Brand ihrer Sporthalle jetzt in Oldenswort trainieren. Wehrführer Markus Sältz stellte fest, dass die zunehmende Belastung durch Schule und Berufsausbildung zu stagnierenden Mitgliederzahlen in seiner Jugendabteilung führen. Diese Auffassung vertrat auch Nils Clausen vom „Zack“ angesichts von wenigen Besuchern bei den wöchentlich Treffen der Teenager. Stephan Gosch berichtete über die Arbeit mit den 20 Pfadfindern. Dazu gehören regelmäßige Treffen sowie die Teilnahme an Lagern im In- und Ausland. Dabei werde der Gemeinschaftssinn gestärkt und der bewusste Umgang mit der Natur gefördert.

Die Vorsitzende des Ausschusses, Birgit Wilke, wird Mitglieder von Vereinen demnächst zu einem Gespräch einladen. Dabei geht es um konkrete Planung für eine Hütte auf der Festwiese (wir berichteten). Mit Rat und Tat wird sich auch Reiner Dobbertin an dem Vorhaben beteiligen. Jochen Guhlke vom Amts Eiderstedt wies darauf hin, dass der Wunsch nach einer Gemeindeschwester voraussichtlich nur schwer umzusetzen sei, da keine Konkurrenz zu den Pflegediensten entstehen darf. Aussichtsreicher sei das Bemühen um einen „Gemeindekümmerer“, wie es sie bereits im Norden des Kreises gibt. Über dessen Aufgaben will man sich in Gesprächen mit einem derartigen Helfer informieren. „Viele ältere Menschen in unserer Gemeinde brauchen gelegentlich Hilfe,“ so Birgit Wilke. Zum Auftakt der Sitzung hatte sie Nicole Peters als neues bürgerliches Mitglied in dem Gremium begrüßt und auf ihr Amt verpflichtet.

