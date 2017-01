Dockkoog-Debatte : „Die Hallig steht nicht zur Debatte“

1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Bei den Fraktionsvorsitzenden der SPD und der CDU hat dieses Interview nicht gerade Begeisterung aufgelöst: Horst Bauer und Christian Czock reagieren auf die Aussagen von Dr. Hans-Ulrich Rösner, Leiter des WWF-Wattenmeerbüros, der in der Donnerstagsausgabe unserer Zeitung erklärt, warum der WWF die Idee einer Husumer Hallig nach wie vor propagiert.

Nach dem Interview gefragt, ist Horst Bauers erste Reaktion: „Wenn Dein Pferd tot ist, steig’ ab.“ Es erstaune ihn, dass der WWF in einem eigentlich ergebnisoffenen Prozess seit zwei Jahren für eine bestimmte Lösung werbe – „man kann auch sagen: kämpft“. Auch der WWF müsse anerkennen, dass es demokratisch legitim sei, wenn die Politik zu einer anderen Lösung komme. Und von dieser Lösung – also der Verstärkung des Deiches am Dockkoog – werde die SPD auch nicht abrücken.

Das sieht der Fraktionsvorsitzende der CDU, Christian Czock, ähnlich: „Ich bin etwas irritiert, dass jetzt für etwas geworben wird, was laut politischem Beschluss gar nicht mehr zur Debatte steht.“

Auch inhaltlich stimmen er und Bauer Rösner nur begrenzt zu: Er habe das Gefühl, dass der Leiter des WWF-Wattenmeerbüros die Angst vor dem Anstieg des Meeresspiegels dafür nutzen könne, um mit der Husumer Hallig ein Symbol für die Haltung des WWF durchzudrücken – „zu Lasten der Stadt“, findet Bauer. Nach seinem Kenntnisstand sei es auch nicht so, dass die Mehrheit der Husumer die Hallig wolle: „Die Menschen in dieser Stadt wollen ihren Dockkoog behalten, und wir, als ihre demokratisch legitimierten Vertreter, setzen uns dafür ein.“

Zudem verwahre er sich gegen den implizierten Vorwurf, dass sich die Politik nicht genügend mit den verschiedenen Varianten für die Gestaltung des Dockkoogs beschäftigt habe, erklärt Christian Czock: „Dass es jetzt am Dienstag noch eine Informationsveranstaltung für die Bürger gibt, ist ja in Ordnung“, findet der CDU-Politiker. Allerdings müsse auch klar sein, dass die politische Entscheidung feststehe.

So lange keine der politischen Fraktionen die Hallig-Idee vertrete, sehe er auch keinen Grund mehr, sie immer wieder zu diskutieren, führt Horst Bauer weiter aus: „Ich gucke gern Wiederholungen von Miss-Marple-Filmen. Ich führe aber ungern immer wieder die gleiche Diskussion.“ Die SPD werde nicht immer wieder sagen, was sie nicht will. Stattdessen würde seine Partei gern in die Diskussion einsteigen, was konkret auf dem Dockkoog passieren könne.



Informationsveranstaltung zur Gestaltung des Dockkoogs: am Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr, im Ratssaal.

von Friederike Reußner

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:00 Uhr