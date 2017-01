Husum : Die Geschichte hinter der Marke

1 von 1 Foto: Schlüter 1 von 1

Es gibt kaum ein Hobby, das durch mehr Klischees belastet ist, als das Sammeln von Briefmarken. Doch die Mitglieder des Husumer Briefmarkensammelvereins von 1931 lassen sich durch abgedroschene Witze nicht aus der Ruhe bringen – und werben weiter um Nachwuchs.

An jedem zweiten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder in der Gaststätte „Kielsburg“ am Messeplatz in Husum zu einem Tauschabend. Dort zeigen sie ihre neuesten Errungenschaften, informieren sich über Neuheiten und tauschen neben der einen oder anderen Marke natürlich auch ihre Erfahrungen aus. Wenn der Verein im April 85-jähriges Bestehen feiert, hoffen die 21 Sammler auf großes öffentliches Interesse. „Wir werden spannende Details aus unserer langjährigen Arbeit präsentieren“, sagt der Vorsitzende Hans Böttcher, für den die Philatelie nach wie vor ein sehr erfüllendes Hobby ist – und das nicht nur für Männer. „Unserem Verein gehören auch drei Damen an“, sagt er nicht ohne Stolz.

Eine davon ist Sigrid Hornburger aus Schwesing. Ihr Interesse an bunten Marken entdeckte sie schon als Kind. „Ende der 60er-Jahre sah ich bei meiner Oma Briefe aus der DDR und darauf Marken mit dem Bild von Walter Ulbricht“, erinnert sie sich. Allerdings hielt diese erste Begeisterung nicht sehr lange an – zum Ende der Schulzeit verlor sie die alte Zigarrenkiste mit den Briefmarken ebenso aus den Augen wie ihre liebevoll zusammengestellten Alben. Doch als ihre Ausbildung beim Kreis zu Ende ging und auf ihrem Schreibtisch im Büro mehr und mehr bunt frankierte Briefe landeten, flammte die alte Leidenschaft neu auf: Sigrid Hornburger fing wieder an zu sammeln.

„Nach wie vor interessierten mich in erster Linie gestempelte Marken der Bundesrepublik.“ Die füllen längst mehrere Alben, zusätzlich findet sie aber auch Motivmarken toll. Waren es anfangs Eisenbahnen, so begeistert sich die Schwesingerin heute für Eulen aus aller Herren Länder.

„Wenn ich so eine Marke finde, fängt die eigentliche Arbeit erst an: Dann will ich wissen, was das für eine Eule ist, wo sie lebt und was sie so besonders macht“, erzählt sie und spricht damit einen für viele Philatelisten wichtigen Aspekt an: Den meisten geht es nicht nur um das Sammeln bestimmter Marken, sondern immer auch um die Geschichte dahinter. Deshalb gehören neben Pinzette und Lupe die vielfältigen Michel-Kataloge zum unverzichtbaren Handwerkszeug der Sammler. Sie liefern neben den Fotos aller verfügbaren Marken viele spannende Hintergrundinformationen zu den Motiven und Themengebieten.

Nicht nur in diesem Punkt profitiert Sigrid Hornburger von ihrer Mitgliedschaft im Briefmarkensammlerverein, dem sie sich 2003 gemeinsam mit ihrer Schwester Birgit Schwagereit anschloss. „Man muss sich nicht mehr jedes Buch und jeden Katalog selbst kaufen, sondern tauscht Fachliteratur untereinander aus.“ Im Verein hat sie die besten Ablöse- und Trockentechniken gelernt. Sie weiß, wie man Wasserzeichen liest und Fälschungen erkennt. Das Bestreben mancher Sammler, zur Vervollständigung von Serien oder Sammlungen für bestimmte Marken viel Geld hinzulegen, liegt ihr fern: „Für mich liegt der Kick im Tauschhandel“, betont sie. Dass jeder im Verein seine ganz eigenen Sammelgebiete hat, macht die Tauschtreffen besonders spannend: „Da hält man gerne für die anderen mit Ausschau und teilt dann gemeinsam die Freude über eine neue Errungenschaft.“

Mit seiner mehr als 50-jährigen Sammelleidenschaft bringt Klaus Baumann nicht nur die meiste Erfahrung mit. Der ehemals auf Eiderstedt tätige Diakon hütet auch einige besondere Schätze: die erste Briefmarke der Welt aus Glas, hölzerne und bestickte Marken, eine nach Sandelholz duftende Rarität aus Indien, lustige Lederhosen- und Dirndl-Marken und andere Kuriositäten sowie eine stattliche Sammlung an Fälschungen.

Nach dem aktuellen Trend befragt, nennt er Marken aus der Zeit der Alliierten-Besatzung und die Vervollständigung der Sammlung „BRD, Berlin und DDR“. „Diese Briefmarken bieten sich für die Recherche zur geschichtlichen Entwicklung Deutschlands geradezu an“, bestärkt er Hans Böttcher in der Idee, mit den weiterführenden Schulen in Husum eine Kooperation anzustreben. Ihm schweben Arbeitsgruppen vor, in denen Unterrichtsthemen mit Briefmarkenmotiven vertieft werden. „Ob Geschichte, Heimatkunde oder Biologie – Briefmarken sind eine tolle Möglichkeit, das Wissen der Schüler auf etwas andere Weise zu vertiefen und ihnen zugleich sorgfältiges und genaues Arbeiten zu vermitteln“, meint Böttcher. Fragen dazu und zur Philatelie an sich beantwortet er gern unter Telefon 04841/4005.

