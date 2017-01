New Energy Husum : Der grünen Energie einen Schub geben

1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

So viel halbgares Zeug auch aus dem Mund von Donald Trump kommt – das eine oder andere geflügelte Wort des 45. US-Präsidenten ist bereits massentauglich. „New Energy first“, gab Peter Becker jetzt in Anspielung auf den für Amerika neu verordneten Größenwahn als Parole aus – natürlich tat der Geschäftsführer der Messe Husum & Congress (MHC) das Ganze vor der versammelten Presse mit einem Augenzwinkern. Damit beließ es Becker bei der Vorstellung des Programms für die 14. New Energy aber auch: Denn spätestens bei „alternativen Fakten“, mit denen die Wahrheit nach eigenem Gusto verklärt wird, hört der Spaß auf.

Die Tatsachen, die der Messe zugrunde liegen, sind so hart, dass sie auch ein energiegeladener Trump schwerlich verdrehen kann. Da ist zunächst einmal der Termin: Die New Energy Husum präsentiert sich von Donnerstag, 16. März, bis Sonntag, 19. März, als bewährte Schaubühne für eine dezentrale Energie-Erzeugung auf Basis aller Erneuerbaren. Gesichert ist auch, dass dafür rund 12.000 Quadratmeter begehbare Fläche zur Verfügung steht und wie im Vorjahr 10.000 Besucher erwartet werden. „Uns ist es wieder gelungen, ein tolles Programm zusammenzustellen“, frohlockt Becker. Wobei mit „uns“ die erneut starke Kooperation gemeint ist, auf die sich die MHC und der Branchenverband watt_2.0 mit Sitz in Enge-Sande verständigt haben.

Der zweite Branchentreff, den der Verein auf einer mehr als 700 Quadratmeter großen Gemeinschaftsfläche organisiert, ist denn auch eines von zwei Foren der New Energy. 27 von 80 Mitgliedsunternehmen zeigen ihr Know-how und anhand von Best-Practice-Beispielen auf, welche enormen Potenziale und Chancen die Erneuerbaren Energien für die regionale Wertschöpfung in Schleswig-Holstein bieten. „So funktioniert Sektoren-Koppelung“ – das sei die Botschaft dieses Branchentreffs, erklärte Ove Petersen, Vorsitzender des Verbandes watt_2.0, der vor sechs Jahren auf Initiative von drei Unternehmern der Erneuerbaren-Energie-Branche aus Nordfriesland gegründet wurde und heute ein spartenübergreifender, in ganz Schleswig-Holstein agierender Verband mit Mitgliedern im gesamten Bundesgebiet ist. Sie alle setzen sich dafür ein, die Potenziale und die Bedeutung der Erneuerbaren Energien aufzuzeigen, ihre Rolle und die Erfolge greifbar zu machen und die Energiewende im nördlichsten Bundesland aktiv mitzugestalten. Dazu gehören besonders die künftige Herangehensweise beim Ausbau der Technologien und dem nachhaltigen Einsatz der erzeugten Energien.

„Die Themen sind komplexer geworden“, erläuterte watt_2.0-Geschäftsführerin Mai-Inken Knackfuß in diesem Zusammenhang. „Es geht nicht mehr um Zubau, sondern um die Veredelung des Stroms“ – eben um Sektoren-Koppelung. Ein ganz wichtiges Signal soll damit laut Petersen von der Messe ausgehen: „Die Wertschöpfung vor Ort erhalten – das schafft Akzeptanz in der Bevölkerung.“ Das Thema Erneuerbare Energien bedeute viel mehr als Windkraft- und Solaranlagen. Apropos: Was hat eigentlich das Wetter damit zu tun? Das verdeutlicht Meteorologe Dr. Meeno Schrader am 18. März den Besuchern des Branchentreffs, der mit einem zweiten Gastreferenten aufwartet: Hans-Josef Fell, Politiker und Autor des ersten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), zeichnet am 17. März den Weg der Energiewende bis heute nach und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

Das zweite Forum befasst sich mit den Themen energetisches Bauen und Sanieren sowie E-Mobilität. Dazu konnten Becker zufolge „zwei Koryphäen“ auf diesem Gebiet gewonnen werden: Diplom-Ingenieur Roland Matzig und Prof. Ludwig Rongen bereichern am 17. März mit ihren Vorträgen das Programm der New Energy Husum, die sich seit 2002 als eine der wichtigsten Messen im Bereich der Erneuerbaren etabliert hat. Um die Bedeutung der Veranstaltung wissen auch die Landesminister Robert Habeck (Energiewende) und Reinhard Meyer (Wirtschaft), die – neben den Gastgebern Becker und Petersen sowie Landtagspräsident Klaus Schlie – ihren Wortbeitrag zur Eröffnungsfeier (16. März, 10.30 bis 11.30 Uhr) leisten wollen.

Partner, Preise, Probefahrten...

Die New Energy bietet darüber hinaus eine Reihe von Fachforen und Vorträgen ihrer Partner – darunter EKSH, FURGY, EESH und SHEFF-Z. Auch die Deutsche Umwelthilfe ist mit im Boot. Das Thema E-Mobilität bilden unter anderem die Fahrzeuge TESLA Roadster & Model S, BMW i3, Renault Twizy & ZOE, Opel Ampera-e, Smart Electric Drive und ZERO Motorcycles ab. Messe-Besucher mit Elektroauto können ihren Wagen kostenfrei auf dem Besucherparkplatz P2 laden. Am Familien-Sonntag (19. März) gibt es ein Gewinnspiel – als Hauptpreis winkt ein E-Bike.

von Lars Peters

erstellt am 29.Jan.2017 | 16:00 Uhr