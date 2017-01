Beutezüge bis zur Treene : Der Fischotter fühlt sich wohl auf Eiderstedt

1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Die flache Landschaft Eiderstedts mit ihren vielen Gräben und Sielzügen ist ein guter Lebensraum für den seltenen Marder mit dem dichten braunen Fell. Dass der Fischotter hier wieder heimisch geworden ist, das ist Volquart Hamkens vom Eiderstedter Naturschutzverein, dem Kreis Nordfriesland und dem Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt (DHSV) zu verdanken. Mit dem Büro für Naturschutz und Landschaftsökologie in Wadern wurde vor gut fünf Jahren ein Ansiedlungskonzept erarbeitet, das jetzt Früchte trägt. Hauptziel war, für den Fischotter eine möglichst ungefährliche Wanderroute vom Rosenburger Deep bis zu Treene und Eider zu schaffen. Denn die Ottermännchen benötigen ein großes Revier mit rund 40 Kilometer Durchmesser. Auf seinem Beutezug legt er pro Nacht bis zu 20 Kilometer zurück. Die Weibchen begnügen sich mit der Hälfte.

Hauptproblem auf dieser Route zwischen Eiderstedt und Stapelholm sind die Brücken über Sielzüge und Gräben. Wer jetzt meint, der Fischotter kann doch einfach drunter durchschwimmen, kennt das Tier und seine Gewohnheiten nicht. „Der geht wirklich nur zum Jagen ins Wasser, für seine Streifzüge nutzt er die Uferböschungen“, berichtet Hamkens.

Da es diese unter den Brücken nicht gibt, wechselt er dann lieber auf die Straße. Da ist schon so mancher überfahren worden“, so Hamkens. Neben Fischreusen, in denen das Tier ertrinkt, und freilaufenden Hunden ist der Straßenverkehr der größte Feind des Marders. Um diese Gefahr auszuschalten, wurde beispielsweise unter der viel befahrenen B5 ein kleiner Steg angelegt. Mit Erfolg. „Die Querungen, die wir gemeinsam mit dem Deich- und Hauptsielverband eingerichtet haben, sind ein Volltreffer“, sagt Hamkens zufrieden. „Die Strecke vom Rosenburger Deep bis zum Westerkoog bei Schwabstedt wird komplett belaufen. Bei meinen Kontrollen alle vier Wochen finde ich immer wieder Spuren.“ Damit ist Eiderstedt wieder an den Rest der Otter-Welt, nämlich an die Treene- und die Eider-Niederungen angebunden. Hamkens ist überzeugt, dass es auf Eiderstedt einen gesicherten Bestand gibt. In der Südermarsch, in Simonsberg, vor den Toren von Husum, in den Gewässern am Lagedeich, wurden Fischotter oder ihrer Spuren gesichtet. Am Rosenburger Deep findet Hamkens regelmäßig Haufen von Schalen der Teichmuscheln. Bis Tetenbüll hat sich der Otter vorgewagt: Eine Fähe mit zwei Jungen sei 2014 an der Bootfahrt gesehen worden. Auch in Dithmarschen kümmert man sich um die Tierart. „Wir werden ihn bald flächendeckend an der ganzen Westküste haben“, so Hamkens.

Umso enttäuschter ist der Naturschützer darüber, dass der aktuelle Artenschutz- und Jagdbericht des Landes nichts von diesem Erfolg wiedergibt. „Der Fischotter ist leider nicht an den vorgeschriebenen Beobachtungspunkten vorbeigekommen.“ Er findet diesen Ansatz zweifelhaft. Es gebe doch handfeste Beweise, wie fünf überfahrene Tiere bei Bargum und einen Totfund in der Südermarsch. Der Eiderstedter Naturschutzverein will nun mit drei Nachtsichtkameras für entsprechende Nachweise sorgen.

von Ilse Buchwald

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr