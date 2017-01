„Der Bürgerwille sollte weiterhin oberstes Gebot sein“

1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Mehr als 150 Gäste hatten sich zum Neujahrsempfang des Amtes Mittleres Nordfriesland im Veranstaltungs- und Kulturzentrum Altes Heizwerk in Bredstedt eingefunden. „Mein großer Dank gilt dem Ehrenamt sowie allen Mitarbeitern“, eröffnete Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen das gesellschaftliche Ereignis. Dem Leitenden Verwaltungsbeamten Dr. Bernd Meyer danke er besonders für seinen Einsatz bei den Verhandlungen mit dem Kreis Nordfriesland wegen der Verträge mit den Sozialzentren. „Sie gehen in den nächsten Wochen in eine neue Runde“, erklärte er weiter. Es sei erklärtes Ziel, dass die Dienstaufsicht wie bisher beim Amt bleibe. Die Zahl der Asylsuchenden sei im vergangenen Jahr rapide zurückgegangen. Doch auch für die Zukunft müsse gelten, allen Schutzsuchenden zu helfen. Viele Freiwillige stehen zusammen mit dem Team Integration beim Amt jederzeit parat. Seit fast eineinhalb Jahren stehe das Thema Breitbandausbau im Mittelpunkt. „Wir wollen im gesamten Amtsbereich Glasfaser bis an jedes Haus“, bekräftigte Paulsen. Derzeit liegen die vom inzwischen gegründeten Zweckverband gestellten Förderanträge für die Außenbezirke in Berlin vor. Er hoffe auf baldigen Bescheid, denn dann könne man voraussichtlich bis zum Jahresende, spätestens Anfang 2018, mit dem Beginn der Arbeiten rechnen. Als gute Konstruktion werte er die „3-B-Schule“ (wir berichteten). Damit hätten die Grundschulen Bredstedt, Breklum und Bordelum künftig Bestandsschutz. Maßgeblichen Anteil daran habe Schulverbandsvorsteher Dr. Edgar Techow. Renate Harrsen werde die Leitung übernehmen. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Kliniken Husum und Niebüll und damit verbundenen erheblichen Investitionen des Kreises müsse wohl mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet werden, insbesondere dann, wenn die Forderungen der Initiatoren des Bürgerbegehrens auf den Bau eines Krankenhauses auf Sylt erfüllt werden müssten. Das bringe zu den veranschlagten 48,5 Millionen Euro weitere Mehrkosten von bis zu 22 Millionen Euro. „Ich appelliere an die Vernunft aller. Wir sollten mit dem Kreis zum Schulterschluss kommen“, so Paulsen. Der erste neue Regionalplan des Landes in Sachen Windkraft habe erneut Unruhe gebracht. „Bürgerwille sollte weiter oberstes Gebot sein“, so Paulsens Appell in Richtung Kiel. Es mache wenig Sinn, akzeptierte Gebiete mit entsprechenden Abstandsregelungen zu Wohngebieten zusammenzustreichen.

Für Lachsalven sorgte schließlich nach dem offiziellen Teil „Herr Momsen“ alias Detlef Wutschik. Der war für den Extra-Auftritt aus Hamburg angereist und bot nicht nur ein abwechslungsreiches Programm mit Stand-Up-Comedy, sondern mischte sich auch unter das Volk, um über die lokale Politik und das Weltgeschehen mitzudiskutieren. Am Ende gab es bei Getränken und Fingerfood viel Zeit für Gespräche. Die Eintrittsgelder für den Empfang sollen zugunsten des vom Weißen Ring geförderten Präventions-Projektes gegen sexuelle Gewalt namens „Pfoten weg!“ verwendet werden. Die Spieler der Konstanzer Puppenbühne werden insbesondere in Schulen der Region ein speziell zum Thema entwickeltes Theaterstück aufführen.













von Ilse Buchwald

erstellt am 22.Jan.2017 | 12:41 Uhr

