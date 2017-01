Guitar Heroes Festival : Der Blues zieht wieder in Joldelund ein

1 von 1 Foto: Veranstalter 1 von 1

Bluesrock-Fans in der Region können sich bereits darauf freuen: Das Guitar-Heroes-Festival in Gerds Juke Joint in Joldelund geht in diesem Monat in die nächste Runde. Zum Auftakt kommt am Freitag, 20. Januar, mit dem US-Amerikaner Bernard Allison ein gestandener Bluesmusiker, Gitarrist und Sänger nach Joldelund. Der Sohn von Blues-Legende Luther Allison stellt im Januar nach sechs Jahren Pause sein neues Studioalbum „In The Mix“ vor und wird dabei sein einziges Konzert in Schleswig-Holstein exklusiv beim Guitar Heroes Festival geben. Unterstützt wird er an diesem Abend von der jungen deutschen Simon Glöde Band. Das Quintett besticht mit seinem Songwriting, den dazugehörigen Harmonien und einem stimmgewaltigen Sänger.

Abgesehen von der saiten-technischen Perfektion und der überzeugenden Symbiose aus Gesang und virtuosem Gitarrenspiel besticht Bernard Allison durch seine coole Darbietung von funky Blues und Bluesrock, ohne dabei effektheischend zu wirken. Als Sohn von Luther Allison bekam er schon im Alter von zehn Jahren eine ausführliche Einweisung in die Geheimnisse der schwarzen Musik. Es folgten weitere zehn Jahre Lehrzeit, unter anderem mit Koko Taylor und bei zahlreichen Sessions mit Musikern wie Johnny Winter und Steve Ray Vaughan. Daraus entwickelte Allison seinen ganz eigenen Sound, seine eigene rockig-funkige Interpretation des Blues, mit der er sich längst aus dem Schatten seines Vaters heraus katapultiert hat.

Als jüngstes von neun Kindern wuchs Allison in Chicago auf und genoss schon früh die viel umjubelten Auftritte, die er mit seinem Vater absolvieren durfte – unter anderem auch den fulminanten Auftritt beim Chicago Blues Festival im Jahr 1989. In dem Jahr zog Allison dann auch nach Paris, um mit seinem Vater weitere Konzerte zu spielen. Es folgte eine dreijährige Gitarren-Ausbildung bei Koko Taylors Highflying Blues Machine und er durfte bei Willie Dixons Blues Allstars mitspielen.

Bernard Allison spielt einen einzigartigen Mix aus Traditionellem und Modernen Einflüssen. Außerdem ist er gesegnet mit der „soulfull voice“ seines Vaters und er scheint es schier geerbt zu haben, das Publikum regelrecht zu entzünden. In den vergangenen Jahren ist Allison fast ununterbrochen getourt – nun kommt er nach Joldelund.

Unterstützt wird Bernard Allison von Simon Glöde und Band: fünf Männer, eine Melodie. Der Namensgeber weiß schon in jungen Jahren, dass die Musik sein vielleicht wichtigster Wegbegleiter sein wird. Musikinternate in Dänemark prägen seinen Werdegang, ebenso wie die Anfänge als Straßen- und Kneipenmusiker. Aber die Ostsee ist ihm nicht genug. Er bereist die Welt, lebt in Kopenhagen und New York, sammelt Eindrücke und erfährt das Alleinsein. Zwischen Rast- und Heimatlosigkeit sucht er seine Mitte. In Asien sammelt er nicht nur Muscheln, sondern vor allem Erfahrungen, aus denen Melodien werden.

Einlass in Gerds Juke Joint, Bahnhofstraße 1 in Joldelund, ist am Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr, das Guitar Heroes Festival beginnt um 20 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem im Kunden-Center der Husumer Nachrichten, Markt 23, in Husum, in der Joldelunder Bioland-Bäckerei, Norderweg 7, an der Tankstelle Martensen, Hauptstraße 1, in Goldelund, im Restaurant Sirtaiki, Markt 35, in Bredstedt sowie online unter www.reservix.de und unter Telefon 0172/9774708. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der Juke-Joint-Website unter: www.jukejoint.joldelunder.de

von hn

erstellt am 04.Jan.2017 | 14:15 Uhr