Neujahrsschwimmen : Das Wasser war wärmer als die Luft

Dass der Rekord vom letzten Jahr nicht gebrochen werden würde, konnte als fast sicher angenommen werden. Denn als sich vor einem Jahr 417 mutige Schwimmer beim alljährlichen Neujahrsschwimmen in die Fluten stürzten, waren die Bedingungen einfach perfekt. Strahlender Sonnenschein und kein Wind, besser konnte es nicht sein. In diesem Jahr verschwand der Horizont dagegen im Einheitsgrau. Die Sonne hatte gegen die beständige Wolkendecke keine Chance und der Nieselregen, der nicht aufhören wollte, machte das Warten für die vielen Zuschauer nicht angenehmer.

Trotzdem wollten etwa 3000 Schaulustige am Wyker Hauptstrand dabei sein, wenn sich wieder einige Mutige in die Nordsee stürzen. 328 Schwimmer kamen zusammen, die zumindest kurz im Salzwasser untertauchten. Damit war die magische Grenze von 300 Teilnehmern, die im letzten Jahr so spielend genommen wurde, wieder übertroffen.

Das macht das jährliche Anbaden auf Föhr zu einer der größten Aktionen dieser Art an der deutschen Nordseeküste.

Wie auch im letzten Jahr war das Teilnehmerfeld breit gefächert. Vom Kleinkind, das mit den Eltern oder Geschwistern baden ging, bis hin zu Teilnehmern im hohen Rentenalter war jede Altersgruppe vertreten. Einige Schwimmer ließen es sich nicht entgehen, verkleidet in die Nordsee zu hüpfen. So ähnelte der Wyker Strand kurzzeitig einem Zoo, als Pinguine, Koalas oder Giraffen, aber auch heimische Tiere wie Schweine in die Nordsee hüpften. Sehr beliebt waren auch wieder extra angefertigte T-Shirts oder Fußballtrikots der verschiedensten Nationen und Vereine.

Ein eben solches Trikot von seinem Lieblingsklub Hannover 96 hatte auch Jochen Gemeinhardt an. Der Chef der Föhr Tourismus GmbH ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, beim Neujahrsbaden dabei zu sein und ging gleich nach den Teilnehmern der DLRG, die erneut das feuchtfröhliche Event eröffneten, baden. „Es war gar nicht so kalt“, meinte er nach dem Sprung in das kühle Nass. Ein zweites Mal wollte er sich aber doch nicht in die Fluten stürzen. Anders als viele andere Teilnehmer, die gar nicht genug von der See bekamen.

Kühl war auch in diesem Jahr relativ. Subjektiv waren die Wassertemperaturen nicht anders als im letzten Jahr: Sechs bis acht Grad wurden gemessen. Damit war das Wasser sogar angeblich wärmer als die Luft, für die das Thermometer nur fünf Grad über null anzeigte.



Trotzdem herrschte über die subjektive Wahrnehmung der Temperaturen unterschiedliche Auffassungen: „Wir hatten es schon kälter“, war eine beliebte, aber auch gleichzeitig neutrale Aussage. „Also meine Füße waren richtig kalt und ich war froh, als ich wieder draußen war“, so die 13-jährige Pia Bischof, die zum ersten Mal beim Neujahrsschwimmen dabei war. Max Hansbach dagegen fand das Wasser fast angenehm: „Für die Jahreszeit war es recht warm. Man hätte fast noch länger im Meer bleiben können.“

Trotzdem dürfte allen kalt gewesen sein, als sie von der Nordsee wieder durch den Sand in Richtung Aqua Föhr joggten. Deswegen wurde der Schwimmbad-Aufenthalt, der zur Belohnung lockte, von vielen dankend angenommen und genossen.

Nach einer knappen dreiviertel Stunde war der aktive Teil des Neujahrsschwimmen 2017 vorbei. Die letzte Gruppe, die ins Wasser gegangen war, zog sich unter dem Applaus der Zuschauer ins Warme zurück und Thomas Müller, der wieder als Moderator mit viel Witz durch die Veranstaltung führte, bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern.

Brar Nissen, der erneut mit seinen Helfern von der DLRG für die Sicherheit der Badenden sorgte, sprach von einem vollen Erfolg des Neujahrsschwimmens: „Es lief alles reibungslos. Keine Verletzten, nichts. Man muss aber auch sagen: Die Schwimmer waren alle sehr diszipliniert und haben aufgepasst.“

Die Startgebühr von einem Euro pro Teilnehmer wird auch in diesem Jahr wieder gespendet. Die Kreismusikschule darf sich über das Geld freuen und wird damit die Jugendarbeit auf Föhr weiter fördern. Quasi als Dank sorgten dann auch gleich drei Musiker der Schule für die musikalische Untermalung der Veranstaltung. Die dichte Wolkendecke konnten aber auch sie mit ihrer Musik nicht vertreiben. Trotzdem hatten die Zuschauer und Teilnehmer wieder viel Spaß beim Neujahrsschwimmen.

Und im nächsten Jahr, wenn sich die Tradition zum 20. Mal jährt, ist ja vielleicht auch wieder besseres Badewetter. Dann könnte der Rekord von 417 Teilnehmern wackeln.





