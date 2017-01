18,5 Millionen Investition : Das Innenleben der Meierei entsteht

1 von 1 Foto: um 1 von 1

Es erinnert eher an einen Ameisenhaufen, denn teilweise bis zu 70 Handwerker wuseln im Neubau der Meierei Viöl auf dem Gelände hinter dem Gewerbegebiet an der B 200 herum. Die Außenhaut des 18,5 Millionen Projektes steht, die Fassade ist verputzt, die großen Tanks installiert. Und im Inneren sind die Wände des Bürotrakts schier, die Stromleitungen verlegt. Was noch fehlt, sind der Fußboden und die sanitären Anlagen. Noch muss auch nicht alles fertig sein, denn erst im Sommer soll der Betrieb aufgenommen werden, allerdings nur zur Probe.

Wer als Laie in diesem Baustadium die eigentliche Produktionshalle betritt, der meint auf den Blick, dass alles schon fertig sein könnte, bis er einen Raum weiter die vielen Mechaniker sieht, die Rohre anbauen, Nähte schweißen, Bögen zusammenfügen und Flansche verschrauben. Wer dieses scheinbare Chaos gesehen hat, versteht warum der Geschäftsführer der Meiereigenossenschaft Viöl eG, Ulrich Lembke, von einem halben Jahr Testlauf spricht. Erst Ende des Jahres, so sagte anlässlich der Grundsteinlegung Anfang des vergangenen Jahres, könne dann die eigentliche Produktion aufgenommen werden. Bei der Vielzahl von unterschiedlichen Rohrleitungen können schon falsche Querschnitte oder falsch gesetzte Abzweigungen Probleme verursachen. Daher wird das bisherige Werk, das seit 1956 mitten im Ort produziert, auch erst Ende dieses Jahres abgeschaltet. Dort verbleiben nur noch die Lkw-Garagen und das Archiv. Doch langfristig sollen die Unterstellmöglichkeiten und das Archiv auch an den neuen Standort ziehen, so die Pläne des Geschäftsführers. Von der Meierei sind gut 150 Landwirtsfamilien abhängig, denn so viele Lieferanten hat das Unternehmen.

Sechs Jahre lang hatte die Genossenschaft über einen Neubau nachgedacht, im März vergangenen Jahres ging es los. Mit dem Umzug verdoppelt die Meiereigenossenschaft Viöl ihre Kapazität. Dann können bis zu 200 Millionen Kilogramm Milch im Jahr verarbeitet werden. Die moderne Technik ermöglicht einen Tagesumsatz von bis zu 600.000 Kilogramm. Das Produktspektrum ist auf Rahm und Magermilch-Konzentrat ausgerichtet. Bei der Erschließung neuer Märkte und einer veränderten Nachfrage kann mit der neuen Technik aber relativ schnell auf andere Produkte umgestellt werden. „Wir werden dadurch auch ein ganzes Stück flexibler, können besser auf Nachfragen reagieren“, erläuterte Lembke Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, als dieser der Genossenschaft im Februar 2016 einen Zuwendungsbescheid über 725.000 Euro aus der Landeskasse für den Neubau überreichte.

Im Neubau kann ordentlich Energie eingespart werden. In einer Meierei fällt bei der Verarbeitung der Milch viel Wärme an. Bis zu 30 Prozent Einsparung werden dank der neuen Technik künftig möglich sein.

Das größte Einzelteil für die Meierei wurde im Oktober vergangenen Jahres angeliefert. Mit einem Spezialtransporter kam der neue Eindampfer. Er ist 25 Meter lang und wiegt rund 33 Tonnen. Mit einem Spezialkran wurde er in die Senkrechte gebracht, langsam angehoben und in das Gebäude gehievt. Der aus Edelstahl gefertigte Turm überragt die Eindampfer am alten Standort der Meierei, mitten im Dorf, um genau zehn Meter. Er ist bei klarem Wetter, wenn sich die Sonne in dem glänzenden Edelstahl spiegelt, schon von weitem zu sehen.

Mit der Produktionsaufnahme in der neuen Meierei wird es auch für die Milchwagenfahrer einfacher. Bislang müssen sie nämlich zum Wiegen immer einen in der Nähe ansässigen landwirtschaftlichen Handel aufsuchen, um dessen Waage zu nutzen. Auf dem alten Betriebsgelände war dafür kein Platz.

von Ullrich Meißner

erstellt am 24.Jan.2017 | 11:00 Uhr

