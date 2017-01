Schnelles Internet : Das Glasfasernetz breitet sich aus

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Fast genau vier Jahre ist es nun her, da gab die Bürger-Breitband-Netzgesellschaft (BBNG)den Startschuss für den Ausbau des schnellen Internets. Löwenstedt sollte das erste Glasfasernetz in den Ämtern Nordsee-Treene, Viöl und den Städten Husum, Tönning und Friedrichstadt erhalten. Die Bedingungen in der Modellgemeinde waren gut, schließlich waren dort vorausschauend schon 70 Prozent der Haushalte im Rahmen der Fernheizungsversorgung mit Leerrohren für das Glasfaserkabel ausgestattet worden. Am Ende der Zeichnungsfrist hatten sich mehr als 90 Prozent der Einwohner für das neue Netz entschieden, 68 Prozent wären ausreichend gewesen, damit die Bagger anrollen. Und dieser Prozentsatz für die Anschlussquote hat auch heute noch Gültigkeit.

Und genau damit hat die BBNG aktuell in Viöl zu kämpfen, denn dort fehlen noch rund 170 Anschlussverträge, damit auch der zentrale Ort angeschlossen werden kann. „Ende Februar ist Ende der Zeichnungsfrist“, macht BBNG-Geschäftsführerin Ute Gabriel-Bouscein klar. „Danach geht nichts mehr“, sagt auch die kaufmännische Leiterin des Unternehmens, Sabine Birkigt. Warum aber sperren sich die Viöler bislang, einen modernen Glasfaseranschluss zu bekommen? Die Antwort ist relativ einfach, der Ort selbst ist relativ gut versorgt. Zwar nur über Kupferleitungen, doch mit Übertragungsraten, von denen viele Einwohner Schleswig-Holsteins nur zu träumen wagen. Aber die Kapazität von Kupferleitungen ist nicht endlos erweiterbar. Fachleute betonen, dass bei rund 50 Megabyte (MB) das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Für den heutigen Umgang mit dem Internet ist diese Datenmenge absolut ausreichend. „Für alle in der Zukunft noch kommenden Dienste und Angebote ist dann aber keine Kapazität mehr vorhanden“, betonen Ute Gabriel-Boucsein und Sabine Birkigt übereinstimmend. Und genau dies müsse den Viölern verdeutlicht werden. Daher wird es in Viöl heute auch einen weiteren Infotermin geben. Ab 19.30 Uhr informiert die BBNG im Lorenz-Jensen Haus über den Glasfaserausbau. „Weniger die gegenwärtig verfügbaren Dienste als vielmehr die so notwendige Schaffung der Infrastruktur für die digitale Zukunft ist das Anliegen der kommunal initiierten BBNG“, betont die Geschäftsführerin.

Auffallend sei zudem, dass es im Ausbaugebiet der BBNG durchaus eine digitale Spaltung gebe, beispielsweise in Garding und Tating. Dort gebe es Bereiche, so Ute Gabriel Boucsein, die relativ gut mit Kupfer versorgt seien, andere hingegen, wo die Datenübertragungsrate doch eher an die Anfänge des Internets erinnern.

Mit dem zukunftsfähigen Glasfasernetz ausgebaut sind bereits die Gemeinden Löwenstedt, Sollwitt und Behrendorf. Norstedt steht kurz vor der Fertigstellung und auch in Arlewatt, Olderup und Horstedt sind die Bagger eingerückt. In Wobbenbüll und Hattstedt beginnt am 15. Februar die Vorvermarktung, in Haselund soll mit dem Bau im Frühjahr begonnen werden. Doch auch im Husumer Gewerbegebiet schreitet der Ausbau voran. Die Siemensstraße und die Otto Hahn-Straße sind nahezu komplett mit Glasfaser versorgt. Es gebe auch schon Kunden, die 500 MB gebucht hätten, damit sie auf der europäischen Datenautobahn zügig unterwegs sein können.

In den Dörfern, wo die BBNG jedes Haus mit Glasfaser versorgt, wurde die 68-Prozent-Quote immer schnell erreicht. Kein Wunder, denn große Anbieter würden meist nur die lukrativen Zentren ausbauen. „Wir gehen in die Fläche, wir bauen Infrastruktur“, unterstreicht die Geschäftsführerin. Und wie wichtig eine Entscheidung für das Dabeisein sei, zeige ein Beispiel aus Behrendorf. Dort habe ein Ehepaar ein Haus gekauft, das noch nicht angeschlossen war. Nun koste ein nachträglicher Anschluss nicht mehr gut 1000 Euro, sondern mindestens 4000 Euro, denn die Tiefbauer und Techniker müssten extra wieder anrücken, erläutert Ute Gabriel-Boucsein. Zudem zeige sich jetzt schon, dass Wohnhäuser mit einem Glasfaseranschluss, aber auch Ferienwohnungen, wesentlich leichter zu vermieten oder zu verkaufen seien, als vergleichbare Objekte ohne diese Technik.

von Ullrich Meißner

erstellt am 18.Jan.2017 | 15:00 Uhr