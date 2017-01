Film-Projekt : Damit Dorfschulen eine Zukunft haben

1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Sie hat Drehbücher für zahlreiche Serien und Fernsehspiele in der ARD geschrieben. Er ist Kameramann und Filmemacher mit Leib und Seele. Vor acht Jahren sind Gabriele Kob und Hanno Hart aufs Land gezogen – „mitten aus Hamburg heraus“. In Norderstapel hat sich das Ehepaar in ein Bauernhaus verliebt, „das eigentlich nur ein Wochenendhaus sein sollte“. Mit Tochter Helene und ihrem griechischen Hund haben die beiden den „Sprung aufs Land“ gewagt.

„Krabbenbrötchen statt Sushi, Misthaufen statt Designer-Shops – unser Leben ist wunderbar geworden, wir wollen hier nie wieder weg“, sagen sie unisono. Aber sie machen sich auch Sorgen: „Seit wir hier leben, sind in Schleswig-Holstein über 200 Dorfschulen geschlossen worden – und zwar aus kommerziellen Gründen. Aber Schulen sind die Seele des Dorfes, sie sind Identität und Zukunft. Ohne Schulen geht gar nichts. Wir werden in Zukunft nicht alle in Metropolen leben können und wollen. Wir müssen die Vielfalt unserer Lebensmöglichkeiten erhalten – und dafür brauchen wir gute Schulen, denn Schule ist Zukunft im buchstäblichen Sinne.“

Hanno Hart dreht seit 15 Jahren Filme zum Thema „Bildung und gute Schulen“ – und hat dabei unter anderem Dokumentationen zu Methoden der modernen Pädagogik produziert, die gerade für das sogenannte altersdurchmischte Lernen gut geeignet sind. „Wie geschaffen für unsere Dorfschulen“, findet er. „Kleine Schulen können zu innovativen Lernorten werden, wenn sie die Herausforderung annehmen. Also – warum schließen, warum dem Dorf seine Zukunft nehmen?“ Doch „weil alles Lamentieren nichts nützt“, haben sich die beiden entschlossen, „die Perspektive zu wechseln und nach guten Beispielen zu suchen“. Hart: „Wir haben Schulen gesucht, die es irgendwie geschafft haben – und dann deren Geschichten erzählen.“

Nach umfangreichen Recherchen gelang es ihnen, Dorfschulen zu finden, die sich dem Trend entgegengestellt haben – „die so attraktiv sind, dass sie junge Familien mit Kindern anziehen“, wie Gabi Kob unterstreicht. „Wir haben sie tatsächlich gefunden – das war die Überraschung!“, fügt sie hinzu. „Uns hat natürlich interessiert: Wie machen die das? Die Menschen und ihre Schulen, die wir dadurch kennenlernen durften, haben uns begeistert!“

Eine dieser Schulen steht in Klixbüll und wird dort gerade zum Dorfzentrum. Kob erzählt: „Da werden Einfamilienhäuser drumherum gebaut, ein Anbau ist entstanden – und dort finden Feste, Vereinsaktivitäten, Skat- und Bingo-Abende und auch die Versorgung der offenen Grundschule statt. Hier haben sich die richtigen Köpfe mit Bürgermeister und Schulleiterin gefunden, die klug und mit großer Leidenschaft gemeinsam in die Zukunft denken und handeln. Davon erzählen wir – und lernen diese Menschen im Film kennen. Natürlich auch die Schulkinder! Die reiten übrigens manchmal zur Schule – wie Pippi Langstrumpf. Sehr lustig. Das zeigen wir natürlich auch im Film.“

Doch nicht nur das. Hart: „Wir haben auch die Elterninitiative in Wöhrden getroffen, die eine erfolgreiche Waldorfschule aufgebaut hat, nachdem ihre Dorfschule geschlossen worden ist.“ Dort, in Dithmarschen, habe man seitdem auch kein Problem mehr mit dem Leerstand im Dorf. Und dann sei da ja auch noch die neue Schulleiterin Maike Müller-Toledo von der Stapelholm-Schule mit ihren drei Standorten. Mit einer mutigen Ansage – „Hier wird gar nichts geschlossen!“ – habe sie den Skeptikern die Stirn geboten.

„Also“, so fasst die Drehbuch-Autorin zusammen, „wir sehen mutige Menschen, die solche Initiative ergreifen. Selbst die Verantwortung übernehmen, das ist das, was zählt. Und diese Menschen tun das, zu unser aller Nutzen. Das wollen wir mit unserem Film unterstützen. Denn wir möchten auf jeden Fall mit dafür sorgen, dass unsere Kinder und vielleicht auch mal deren Kinder hier im Dorf noch Lebensqualität haben wie wir heute. “

So wollen Kob und Hart im Cinemobil mit dem Film über das Land ziehen, mit ihren Vorführungen für Diskussionen sorgen und Mut machen, den eigenen Weg zu gehen. „Der Film soll nicht belehren, sondern mit seinen ganz tollen und unterschiedlichen Beispielen anstecken – zeigen, wie Menschen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen können.“

Realisiert werden soll das alles über ein sogenanntes Crowdfunding. „Übrigens“, so Kob, „wer dabei mitmacht, kann sich zum Beispiel mit seiner Spende unser Cinemobil mit exklusiver Filmvorführung in sein Dorf holen. Wir haben seit einem Jahr umfangreich recherchiert und sind startklar, sobald die Finanzierung steht. Die Einverständnis-Erklärungen von Schulleitern und Eltern liegen vor, die Unterstützung der schulischen Fördervereine und Kollegien ist da.“ Außerdem habe man die Zusage, dass Prof. Dr. Holger Jahnke von der Europa-Universität in Flensburg den Film wissenschaftlich begleitet. Er ist Autor der Studie zur Situation der Grundschulen in Schleswig-Holstein.

15 000 Euro haben die Filmemacher von der kulturellen Filmförderung Kiel für ihr Projekt erhalten – und die Akademie für die ländlichen Räume will sich an der Organisation der Filmtour beteiligen. „Film ist teuer – und hier ist es nicht mit ein paar Drehtagen getan“, sagt Hart. „Und wir wollen diese Menschen und ihre Arbeit ja über einen längeren Zeitraum begleiten, um ihrem Engagement und ihrer Vision gerecht zu werden.“ Das Ganze werde außerdem auf DVD erhältlich sein – für Schulen, Gemeinden und Fördervereine. Kommen übers Crowdfunding 10 000 Euro zusammen, entsteht ein 20-minütiger Dokumentarfilm; erreichen die beiden ihr Ziel von 30 000 Euro, produzieren sie einen doppelt so langen Streifen – und eine Kurzfassung als Impulsgeber für Veranstaltungen und Vorträge zum Thema. „Wir würden uns riesig über die Beteiligung von vielen Menschen freuen, denen das Thema ebenfalls am Herzen liegt“, sagt Kob.

Wer die beiden unterstützen möchte: Alles Weitere im Internet unter www.startnext.com/ und unseredorfschule.

