CDU Nordfriesland: : Bürger sollen über Klinik-Zukunft entscheiden

Bei der Landtagswahl am 7. Mai dürfen die Wahlberechtigten in Nordfriesland womöglich auch über die Zukunft des Klinikums Nordfriesland entscheiden. Das jedenfalls strebt die Spitze des CDU-Kreisverbandes und der Kreistagsfraktion der Christdemokraten an. Beim Wahltermin wollen auch die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ die Nordfriesen befragen. Klappt der CDU-Vorstoß, hätten die Bürger am 7. Mai eine echte Wahl zwischen dem Forderungskatalog der drei Insulaner (wir berichteten) und der vom Kreistag favorisierten Alternativ-Lösung. Diese wird das Gremium am 10. Februar auf den Weg bringen.

„Wir haben eine Rechtsauskunft, dass dieses Verfahren möglich ist“, erläuterte die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Astrid Damerow gestern gegenüber unserer Zeitung. Danach kann der Kreistag mit einer Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Abgeordneten beschließen, die Bürger über Selbstverwaltungsaufgaben selbst entscheiden zu lassen. „Diese Möglichkeit prüfen wir“, erklärten Damerow und der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Manfred Uekermann in Husum.

Der Fahrplan der Christdemokraten sieht so aus: Am 23. Januar soll sich ihr Kreisverbandsausschuss in Bredstedt mit dem Thema befassen und der Fraktion dieses Vorgehen empfehlen, damit diese fristgerecht einen Antrag für die entscheidende Kreistags-Sitzung einbringen kann. Mit den anderen Fraktionen war der vorgeschlagene „Bürgerentscheid über die Zukunft des Klinikums Nordfriesland“ laut Astrid Damerow bis gestern Mittag noch nicht abgestimmt.

Alle hätten sich in den vergangenen Monaten gründlich mit der Situation der Kreis-Kliniken befasst, so die beiden CDU-Vertreter. Oberstes Ziel der Politik sei es, eine qualitativ gute Krankenhausversorgung für die Bevölkerung des gesamten Kreises sicherzustellen. Nachdem die Arbeitsaufträge des Kreistages vom März 2016 weitestgehend abgearbeitet seien, könne nun auf der Grundlage von seriösen Zahlen, Daten und Fakten und unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Entscheidung zur künftigen Krankenhausversorgung in Nordfriesland getroffen werden.

In der CDU-Kreistagsfraktion geht die Tendenz laut Uekermann und Damerow in Richtung „Stärkung der Festlands-Standorte Husum und Niebüll und eine Sicherung der jetzigen Angebotsstruktur im Krankenhaus in Wyk“. Der Umbau des Krankenhauses Tönning zu einem leistungsfähigen medizinischen Versorgungszentrum sei zudem auf einem guten Weg.

„Es geht uns um eine sachgerechte Lösung, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und nicht um einen Wunschkatalog, der am Ende des Tages nicht realisiert werden kann“, betonte Astrid Damerow mit Blick auf die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“.

Diese hatten vorgestern einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Schleswig gestellt. Damit soll verhindert werden, dass der Kreis Fakten schafft, die ihrem Bürgerbegehren entgegenstehen. Das Trio mit Lars Schmidt, Lasse Lorenzen und Markus Herpich will seinen „eigenen politischen Weg unverändert fortsetzen“. Das haben die drei Insulaner auch bei einem internen Zwölf-Augen-Gespräch mit den Spitzen der Kreistagsfraktionen von SPD, SSW und Grünen bekräftigt.

von Jörg von Berg

erstellt am 13.Jan.2017 | 10:00 Uhr