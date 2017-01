Guitar Heroes in Joldelund : Bio-Bäcker holt die Blues-Stars nach Joldelund

1 von 1 Foto: cch 1 von 1

Gerd Lorenzen hat den Moment noch genau vor Augen, als er Gitarrenmusik für sich entdeckte: Er ist zwölf Jahre alt, bei seiner Cousine zu Besuch und die hat gerade Seite drei der blauen Beatles-Kompilation „1967-1970“ auf dem Plattenspieler liegen. Sie hebt die Nadel an, lässt sie vorsichtig auf das Vinyl gleiten und „Back in the U.S.S.R.“ schallt aus den Lautsprechern. „Das hat mir wirklich einen Schlag versetzt, ich war völlig hin und weg“, erinnert sich der heute 54-Jährige. „Das war das erste Mal, dass Musik ein Gefühl in mir auslöste, das ich bis dahin nicht kannte.“ Von dem Zeitpunkt an lassen Rock’n’Roll-Gitarren den Joldelunder nicht mehr los.

Seit mittlerweile zehn Jahren veranstaltet der Biobäcker Konzerte in seinem Heimatdorf – und holte in der Zeit schon internationale Größen wie Danny Bryant, Gwyn Ashton und Aynsley Lister nach Joldelund. Heute aber wartet der wohl bislang größte Name auf die Zuschauer: Mit Bernard Allison wird der jüngste Sohn von Blues-Legende Luther Allison auf der Bühne stehen. „Der Juke Joint hat noch keinen besseren Musiker gesehen“, ist sich Lorenzen sicher.

Angefangen haben die Blues-Rock-Konzerte in Joldelund zum 45. Geburtstag des Bäckers. Weil er Live-Musik zur Party will, engagiert er die Hamburger Band Blues Package, gefeiert wird in einem ehemaligen Kuhstall, den er einige Zeit zuvor gekauft hatte. Ein Jahr darauf das nächste Konzert: Zur Eröffnung eines neuen Ladens lädt er Mitarbeiter, Freunde und Kunden ein, auf der Bühne heizt dieses Mal unter anderem der US-Amerikaner Louisiana Red ein. Die Hütte ist voll, die Besucher sind begeistert – und Gerd Lorenzen? „Da habe ich Blut geleckt“, sagt er. „Die Partys mussten weitergehen.“

Das Stallgebäude wird nach und nach renoviert und bekommt den passenden Namen: Juke Joints wurden zur Zeit der Prohibition die einfachen Kneipen für Afroamerikaner im ländlichen Südosten der USA genannt. Dort wurden nicht nur Alkohol, Tanzmusik und Speisen angeboten – vor allem haben sie als Konzertstätten Anfang des 20. Jahrhunderts eine maßgebliche Rolle an der Entwicklung des Blues gespielt.

Ganz so schlicht gehalten ist „Gerds Juke Joint“ heute allerdings nicht mehr. Da die nordfriesischen Winter – im Gegensatz zu denen in den Südstaaten der USA – zunächst keine Konzerte auf dem ehemaligen Heuboden zulassen, werden die Wände isoliert, außerdem kommen nach und nach eine feste Bühne und ein Tresen sowie eine dauerhaft installierte Beleuchtung hinzu. Bevor das so war, mussten die Blues-Rock-Konzerte in den kalten Monaten regelmäßig in den Dörpskrog ausweichen.

Inzwischen ist bei Gerd Lorenzen alles unter einem Dach. Im ehemaligen Kuhstall wohnt er, in der Etage darüber wird gerockt. Und auch die Organisation hält er im kleinen Kreis: Freunde und Familienmitglieder stehen an der Kasse oder hinter dem Tresen, die Gäste zelten bei ihm im Garten. Nur das Programm stellt der Namensgeber des Juke Joint jedes Mal allein zusammen – auch wenn er sich zumindest den Rat von Freunden holt. „Hier spielen nur Musiker, die ich auch hier haben will“, sagt er – und betont: „Ich mag zwar Blues, aber der Rock steht im Mittelpunkt.“ Egal ob seine Konzerte „Guitar Heroes“, „Internationale Joldelunder Rockin’ Blues Night“ oder „Tanzrock in den Mai“ heißen – eines ist Gerd Lorenzen vor allem wichtig: „Es muss abgehen da oben.“ Und die Zuschauer bestätigen ihn, kommen aus Hamburg, Kiel und Lübeck, aber auch aus Dänemark oder Schweden, angereist – und regelmäßig wieder.

Auch die Musiker mögen es in Joldelund – obwohl sie vorher oft nicht wissen, was sie erwartet. Ganz besonders war das wohl dem britisch-norwegischen Gitarristen Krissy Matthews anzumerken, als er vor seinem Auftritt vom Flughafen abgeholt wurde. „Sein Gesicht wurde immer länger, je weiter wir in Richtung Norden kamen“, lacht Lorenzen. Als das Konzert dann aber vorbei war, war Matthews so begeistert, dass er eines versprach: „Wenn ich mal eine Liveplatte aufnehme, dann bei dir.“ Und er hielt sein Wort: Im vergangenen Jahr hat der Gitarrist seinen Auftritt in Joldelund mitschneiden lassen, im Frühjahr wird das Live-Album erscheinen.

Und so wird Gerds Juke Joint immer bekannter, immer weitere „Guitar Heroes“ kommen nach Joldelund. Er selbst beherrscht das Instrument allerdings nicht, sagt er. „Ich habe es mal versucht. Aber beim H7-Akkord habe ich aufgegeben.“

Am Freitag, 20. Januar, will Bernard Allison sein neues Studioalbum „In The Mix“ in Gerds Juke Joint, Bahnhofstraße 1, in Joldelund vorstellen. Den Abend eröffnen werden Simon Glöde und Band. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Weitere Info: jukejoint.joldelunder.de

von Christopher Chirvi

erstellt am 20.Jan.2017 | 07:00 Uhr