Auf einem guten Weg : Baugenehmigung für Discounter erteilt

Ein festlicher Epephanius-Gottesdienst unter Mitwirkung von Kirchen- und Posaunenchor war Auftakt für den Neujahrsempfang von Stadt und Kirchspiel Garding sowie der Kirchengemeinde. Im Gemeindehaus begrüßte Pastor Thomas Knippenberg anschließend die vielen Gäste, darunter Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt und Bürgermeister Richard Merkner, Amtsvorsteher Christian Marwig und Amtsdirektor Herbert Lorenzen.

In seinem kurzen Rückblick aus kirchlicher Sicht ging er zunächst auf die Bauarbeiten am Kirchturm ein. Die erste Sanierung sei abgeschlossen und der Kirchturm habe ein solides Fundament erhalten. Nun werde die nächste Phase eingeläutet. Dach- und Fachsanierung für rund zwei Millionen Euro stünden bevor. Für den Betrieb des Gemeindehauses, das jährlich gut 11.000 Euro Verlust mache, müsse ständig in den Rücklagentopf gegriffen werden. Am kommenden Sonntag beginne erneut die Winterkirche, diesmal in Poppenbüll. Dort werden die neuen Kirchengemeinderäte ins Amt eingeführt und die ausgeschiedenen verabschiedet. Zusammen mit Pastorin Silke Wittmaack, die im Vorjahr ihr Amt angetreten hat, wird Knippenberg den Gottesdienst gestalten. Viel Anerkennung fand der Pastor für die Gemeinden und Vereine, die eng zusammen arbeiten würden. Das habe sich bei der Ausgestaltung des Landes-Erndedankfestes gezeigt.

Die Sommerkirche Welt, die älteste Kulturkirche, feiert in diesem ihr 40-jähriges Bestehen. Es werde wieder ein interessantes Programm geboten. Für die jungen Mädchen des KinderKunst-Ateliers, die das Gemeindehaus mit bunten Bildern geschmückt hatten, überreichte Knippenberg einen großen Karton mit Farben.

Ansinnen aller sei es, so Andrea Kummerscheidt, dem Status des zentralen ländlichen Ortes gerecht zu werden und die Stadtentwicklung voranzutreiben. Ein Beginn sei der Umzug der Bücherei in die Touristik-Information und die Umgestaltung des Stadtparks in einen Familienpark gewesen. Der Musikverein für Garding und der Förderverein für Kunst und Kultur Eiderstedt und das Stadtmarketing würden dazu beitragen, dass die Altstadt für Einheimische und Gäste attraktiver werde. Im neuen Pflegeheim würden im Frühjahr die ersten Bewohner einziehen. Weiter sei der Feuerwehranbau fertiggestellt und die angrenzende Katastrophenschutzhalle eingeweiht worden. Der Deich- und Hauptsielverband habe sein neues Gebäude bezogen und die Sanierung der Kanalisation an der B202 sei begonnen worden. „Am 28. Dezember wurde für den neuen Discounter das Baurecht erteilt, so dass jetzt die Bagger in Aktion treten können“, sagte die Bürgermeisterin. In den nächsten zwei Jahren sollen etwa 70 Mietwohnungen zur Verfügung stehen, davon zwei Drittel barrierefrei. Weitere 60 Baugrundstücke im Nahbereich warten zudem auf Käufer. Das drei Hektar große Gewerbegebiet an der B202 wird voraussichtlich ab Spätsommer zur Verfügung stehen.

Nach der Schließung des Tönninger Krankenhauses finden im Februar erste Gespräche mit Ärzten auf Eiderstedt und der Kassenärztlichen Vereinigung statt. Ziel seien Lösungen für die Einheimischen und Gäste. Die Sicherung des Gundschulstandortes sowie des Kindergartens seien von hoher Wichtigkeit. Der Bau eines Mehrgenerationenplatzes sowie der Ausbau des Kindergartens belaste den Haushalt zwar, dadurch würde aber jungen Familien der Anreiz zum Wohnen in der Stadt gegeben. Außer den üblichen Festlichkeiten werde auch der 200. Geburtstag von Theodor-Mommsen feierlich begangen. Auch die Garding Messe finde wieder statt. Zudem erstmals die Gardinger Biertage. Andrea Kummerscheidt dankte allen Ehrenamtlern, „ohne die ein quirliges und lebendiges Leben in unserer Stadt gar nicht möglich ist“.

Bürgermeister Richard Merkner überbrachte ebenfalls die guten Wünsche seiner Gemeinde. Amtsdirektor Herbert Lorenzen stellte klar, dass die Kritik an der teuren Verwaltung nicht berechtigt sei. Der Gemeinde Kirchspiel Garding legte er ans Herz, sich beim Projekt „Kooperationsraum mittleres Eiderstedt“ mit einzubringen.