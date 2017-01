Neujahrsempfang in Friedrichstadt : Barrierefreiheit auf der Agenda

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Es ist gute Tradition, dass die Stadt Friedrichstadt und die Kirchen gemeinsam die Bürger einladen, wenn das neue Jahr noch ganz jung ist. Und wie immer begann der Neujahrsempfang mit einem Gottesdienst – diesmal aber nicht in der großen St.-Christophorus-Kirche, sondern in der kleinen Mennoniten-Kirche Am Mittelburgwall, denn Gastgeber war die dänische Gemeinde. War es in der Kirche neben dem städtischen Museum während der Predigt von Pastor Dr. Ulrich Vogel noch sehr beengt, bot das Paludanushaus der dänischen Gemeinde, mitten in der Fußgängerzone, umso mehr Platz. Anders als in den Vorjahren, fand der Empfang dort nicht in einem großen, sondern in zwei getrennten Räumen statt. Nach anfänglich nicht mitspielender Technik, übertrugen schließlich doch die Lautsprecher die Begrüßungsworte des Hausherrn, Pastor Vogel.

Und der zeigte sich hoch erfreut über die vielen Besucher, machte sich aber auch Sorgen, ob das angebotene Büffet ausreichen werde. Er bat daher die Gäste um „ein behutsames Miteinander“. Ob die vom 28-jährigen Flüchtling Dana nach einem typischen nordirakischen Rezept gekochte Suppe reichen werde, wusste Vogel auch nicht, aber das tat der guten Stimmung unten den Gästen keinen Abbruch.

Bürgermeister Eggert Vogt kündigte an, dass 2017 das Thema Barrierefreiheit ganz oben auf der Agenda stehen werde. Er sagte, dass dazu mehrere Veranstaltungen geplant seien. Vogt forderte die Bürger auf, sich daran zu beteiligen, Tipps und Anregungen zu geben, damit die Probleme, die Rollstuhl- und Rollatorbenutzer mit dem Kopfsteinpflaster in der Stadt hätten, vermindert werden könnten. Weiter teilte er mit, dass die Tennet in diesem Jahr mit dem B au der Stromautobahn (Westküstentrasse) beginne, und die Stadt die Sanierung der Eider-Treene-Schule fortsetze. 1,2 Millionen Euro seien dafür vorgesehen. Die schlechte Nachricht verheimlichte der Bürgermeister nicht: „Die Sporthalle der Schule ist marode. Es wird geprüft, ob sie saniert werden kann oder ein Neubau erforderlich ist.“

In seinem Rückblick auf das gerade beendete Jahr, stellte das Stadt-Oberhaupt zufrieden fest, dass Friedrichstadt im Wettbewerb Zukunftsstadt die zweite Phase erreicht und 100.000 Euro gewonnen hat. Dabei habe sie sich gegen 260 andere Städte durchgesetzt. Offen sei aber, wie man sich in der dritten Phase gegen unter anderem Bonn, Berlin und Hamburg werde behaupten können. Schließlich winken dann 650.000 Euro – und die Stadt hat seit März eine Stadtmanagerin,

Die Bedeutung des Tourismus für das Holländerstädtchen sei enorm, daher habe man auch das Personal der Tourist-Information aufgestockt. Stolz teilte Vogt mit, dass neben den landesweit bekannten Veranstaltungen, wie etwa dem Lampionfest, zwei weitere in das Programm aufgenommen werden. Ein Holländermarkt und Food-Trucks kommen in die Stadt.

Natürlich kam Vogt nicht um das Thema Feuerwehr herum, denn es zog sich wie ein roter Faden durch 2016. Vielleicht, so der Bürgermeister, werde das neue Löschfahrzeug für rund 300.000 Euro bereits in diesem Jahr geliefert.

Auch der erste stellvertretende Landrat des Kreises, Jörg-Friedrich von Sobbe, ließ es sich nicht nehmen, an das Rednerpult zu treten. Unter anderem lobte er die vielen aktiven Bürger, die erkannt hätten, dass sie sich selbst einbringen müssten, um die Entwicklung der Stadt zu fördern.

Der Vorsteher des Amtes Nordsee-Treene, Ralf Heßmann, hielt sich kurz und bemerkte jovial, dass er sich eigentlich seinen Vorrednern anschließen könne, aber nicht derjenige sein wolle, der den Besuch am Büffet herauszögere. Beifall war ihm sicher. Doch bevor es galt, die Leckereien zu ergattern, trat der 28-jährige Nordiraker Dana ans Rednerpult, der in Friedrichstadt lebt. Er trug ein Goethegedicht in deutscher Sprache vor – anschließend dann in seiner Muttersprache und dankte für die „freundliche Aufnahme in seiner neuen friedlichen Heimat“, in der er gern wieder in seinem Beruf arbeiten möchte.

von Ullrich Meißner

erstellt am 09.Jan.2017 | 09:00 Uhr