Traumjob auf Sylt : „Bald hebe ich auch die 50-Kilo-Säcke“

In der ersten Pause muss Tanja Saxen passen: „Ich hab’ noch einen Termin bei meinem Lehrer“, sagt sie und macht auf dem Absatz kehrt. Auch in der zweiten bleiben nur 15 Minuten. Aber da die junge Frau ebenso schnell denkt, wie sie handelt, langt das allemal: „Die Ausbildung läuft super“, freut sich die 16-jährige angehende Maurerin. „Ich habe nur gute Noten.“ Ende gut, alles gut!

Dabei sah es Mitte 2016 noch ganz anders aus. Damals suchte Tanja händeringend einen Ausbildungsplatz für ihren Traumberuf: Sie wollte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Maurerin werden, schrieb Bewerbung über Bewerbung, doch ohne den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: Während der eine Arbeitgeber davor zurückschreckte, dass sie den körperlichen Anforderungen nicht gewachsen sein könnte, beantworteten andere noch nicht einmal ihr Schreiben. Gefrustet, ja fast schon ein bisschen verzweifelt, aber trotzig wandte sich die damals 15-Jährige an die Husumer Nachrichten (wir berichteten).

Damit wendete sich das Blatt. Innerhalb weniger Tage flatterten ihr gleich mehrere Angebote ins Haus. Allerdings kamen nicht alle in Frage, denn Tanjas Vater, der den Berufswunsch seiner Tochter zwar mit gemischten Gefühlen betrachtete, ihr aber auch nicht im Weg stehen wollte, stellte eine Bedingung: Weil sie noch so jung ist, sollte Tanja nicht nach Hamburg oder sonst wohin gehen, sondern im „Dunstkreis“ des Elternhauses bleiben.

Da kam die Offerte von Achim Christiansen natürlich gerade recht. Der Chef des gleichnamigen Sylter Baugeschäfts fragte nach, ob sie nicht zu ihm auf die Insel kommen wolle. Und Tanja ließ sich nicht zweimal bitten. „Dass war ganz witzig“, sagt Christiansen. „Mein Sohn, der damals in Neuseeland war, hatte den Artikel auch gelesen und gefragt, ob das nicht genau die Richtige für mich und mein Geschäft sei.“ Was der Junior nicht wissen konnte: „Da hatte ich mich längst entschieden“, erzählt Tanjas Lehrherr und hat seine Entscheidung nicht bereut. Ebenso wenig wie Tanja, die ihren Vater schon als kleines Mädchen mit auf Baustellen begleitet hatte – „mit meiner Schiebkarre und der roten Kinderkelle“, sagt sie lachend.

Noch pendelt die 16-Jährige zwischen Husum und Sylt hin und her. „Wie es im zweiten oder dritten Lehrjahr weitergeht, weiß ich noch nicht.“

Ihr Tag ist lang: Um 5 Uhr steht sie auf, um 18 Uhr ist sie wieder Zuhause. Aber das kann Tanja nicht schrecken. Im Augenblick hat sie ohnehin Berufsschule in Husum. Das sei fast ein bisschen wie Urlaub. Denn es zieht sie hinaus in die Praxis. Wie ihr Vater möchte Tanja etwas schaffen, über das sie sich auch in fortgeschrittenem Alter noch freuen kann. Häuser haben ja erfreulicherweise eine gewisse Halbwertzeit.

Die Kollegen fragen schon, wann sie endlich wiederkommt. Tanja genießt längst die Anerkennung der acht Männer in ihrem Team, die auch ihre fröhliche Art schätzen. Von der Kraft her kann sie schon ganz gut mithalten: „Ein bisschen noch, und ich schaffe sogar die 50 Kilo-Säcke“, sagt sie selbstbewusst. Das ist immerhin fast ihr Körpergewicht. Ihren ersten „Kreuzverband“ hat Tanja jedenfalls schon gemauert. Doch jetzt sei erst einmal Berufsschule angesagt: fünf Wochen noch.

Dass sie sich auf den 20. Februar freut, daraus macht Tanja kein Hehl. Danach geht’s wieder auf die Insel und ran an den Stein.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 17.Jan.2017 | 13:00 Uhr