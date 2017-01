Meisterschaften am Strand : Auf Punktejagd in der größten Sandkiste

1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Mit seinen schier endlosen Stränden ist St. Peter-Ording die „größte Sandkiste“ der smart beach tour. Aber auch die Lage mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer macht den Tourstopp der Beachvolleyball-Meisterschaften vom 28. bis 30. Juli am Ordinger Strand zu etwas ganz Besonderem. „Das Turnier gehört für uns fest zur Strandsaison in St. Peter-Ording. Beachvolleyball im feinsten Nordseesand mit Blick aufs Meer ist und bleibt sicher ein echtes Highlight der Tour“, sagt Rainer Balsmeier, Bürgermeister und Tourismus-Direktor von St. Peter-Ording. Der smart beach cup wird von der Agentur sun&fun Sportmarketing in enger Kooperation mit der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording ausgerichtet.

Die Serie startet Anfang Mai in Münster, weitere Stationen sind Nürnberg, Dresden, Kühlungsborn, Duisburg, Binz. Hamburg und zum Abschluss die Deutschen smart Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand.

Die Turniere beginnen jeweils am Freitag mit der Qualifikation der Frauen und Männer, in der jeweils vier Startplätze ausgespielt werden. Im Hauptfeld gehen am Sonnabend und Sonntag dann jeweils 16 Frauen- und Männer-Duos an den Start. Die Finalspiele werden sonntags ausgetragen. Für die Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften qualifizieren sich die besten 16 Teams der deutschen Rangliste. Der Eintritt zu allen Turnieren ist frei. Weitere Info unter www.smart-beach-tour.tv.

erstellt am 30.Jan.2017 | 16:00 Uhr

