Nord-Gastro : Albig ist auf den Geschmack gekommen

Kein Geringerer als Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig hat die Schirmherrschaft zur bedeutendsten Fachmesse für Gastronomie im nördlichsten Bundesland übernommen. Zudem hat sich der Landesvater fest vorgenommen, persönlich an der Eröffnung am Montag, 13. Februar, in Nordfrieslands Kreisstadt teilzunehmen. Das unterstreicht den Stellenwert, den die Branche im Gastronomie-Land zwischen den Meeren genießt – und zudem das Ansehen, das sich diese zweitägige Husumer Fachmesse in ihrem 18. Jahr erarbeitet hat. Das Fachpublikum und die Aussteller schätzen das Ambiente, die hohe Qualität des Angebotes und die Möglichkeit, sich in persönlicher und unkomplizierter Atmosphäre auszutauschen.

Die Vorbereitungen für die zwei wichtigsten Tage der Gastronomie und Hotellerie im Februar laufen auf Hochtouren. „230 Aussteller auf 10.400 Quadratmetern Fläche können wir verzeichnen und sind damit ausgebucht“, sagt Lisa-Linea Hansen. Die neue Projektleiterin – sie hat die Nachfolge von Joachim Sternbeck in dieser Position angetreten – freut sich über die steigende Nachfrage bei Ausstellern und die wachsende Bedeutung dieser Fachmesse. In Kooperation mit den Partnern Getränkevertrieb Tadsen, Servicebund Bast sowie Kälte-Klima-Großküchentechnik Steuer sind die Planungen für den größten und wichtigsten Branchen-Treffpunkt auf der Zielgeraden.

In bewährter Weise zeigen die Aussteller Neuheiten in den Bereichen Food und Non-Food. Natürlich ist das Weindorf wieder mit dabei, das in Halle 1 in exponierter Lage und mit Panoramablick seine Erzeugnisse präsentiert und zur Verkostung einlädt. Angesprochen sind Fachbesucher aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, Catering und Gemeinschaftsverpflegung aus allen Bereichen.

„Neu ist auf dieser Messe die Newcomer-Area“, so Lisa-Linea Hansen, die diese Fläche ins Leben gerufen hat. Hier haben acht kleine Start-up-Firmen und Hersteller von Nischen-Produkten die Chance, sich und ihre Produkte einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Schwerpunkt sind Getränke wie Gurken-Limonade, Craft Beer und außergewöhnliche Cider-Mischungen, die vielleicht schon in diesem Sommer Trend sein könnten. Ihre Aussteller-Premiere in Husum feiern die Firmen Lazy Fox, Cucumis, Lillebräu, Cate Goods, Justbe und die Kreativ Brauerei. Ebenfalls neu: Das „Offene Forum“ wird nun im Hohen Foyer des Kongress-Hauses zu finden sein.

Zahlreiche Fachvorträge werden an beiden Tagen angeboten. So geben unter anderem die Kieler Unternehmensberater Cordes und Rieger unter dem Motto „Ihr Betrieb heute und morgen – Herausforderung Zukunft“ einen Ein- und Ausblick zu den Chancen dieser Branche. Unterstützt wird der Fachvortrag von der Husumer VR Bank. Eine spezielle Anmeldung für die Vortragsreihen ist nicht erforderlich.

Mit großer Spannung werden die Neuvorstellungen der flüssigen Eigenkreationen am Stand der Firma Getränke Tadsen erwartet, heißt es dazu weiter in einer Pressemitteilung der Messe Husum & Congress. Neben „August Emil“ und „Stachel Berry“ wird am Montag ab 14 Uhr dem Publikum der „Austernfischer rot“ präsentiert.

Ein Schwerpunkt des Messe-Angebotes werden – neben energie-, ressourcenschonender und „mitdenkender“ Technik, die die Abläufe in den Betrieben optimieren hilft – auch die neuen Kassensysteme sein. Der Gesetzgeber hat mit Beginn des Jahres eine Registrierkassen-Pflicht für Betriebe, die ein elektronisches Kassensystem nutzen, eingeführt. Alle Unternehmen, in denen Bargeld-intensiv abgerechnet wird, sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die genutzte Kasse den verschärften Vorschriften entspricht.

Nicht fehlen darf die Hygiene-Schulung nach einer Verordnung der Europäischen Union. Seit 1998 sind diese Schulungen verpflichtend. Messebesucher können sich zu den kostenpflichtigen Seminaren, die an beiden Tagen jeweils von 11 bis 12 Uhr stattfinden, bis Sonnabend, 4. Februar, über die Homepage www.nordgastro-hotel.de anmelden.

Generell kann sich das Fachpublikum auf eine breitgefächerte Angebotspalette und ein interessantes Rahmenprogramm freuen. Anmeldung und Registrierung sowie die Anforderung eines Messe-Kataloges erfolgen ebenfalls über die Homepage www.nordgastro-hotel.de.

