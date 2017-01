Kaputte Marschbahn-Züge : 80.000 Euro für die Sylt-Pendler

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Ausfälle, marode, überfüllte und veraltete Züge – das Pendler-Dasein auf der Marschbahnstrecke ist bekanntermaßen seit Monaten nicht gerade erbaulich. Um das Leid zumindest finanziell etwas abzumildern, hat der landeseigene Verkehrsverbund nah.sh den Sylt-Pendlern Anfang Dezember vergangenen Jahres eine Entschädigung angeboten (wir berichteten). 80.000 Euro Entschädigung habe nah.sh bisher aus Landesmitteln an Sylt-Pendler überwiesen, sagte nah.sh-Sprecher Dennis Fiedel auf Nachfrage unserer Zeitung. Bis Ende dieses Monats besteht noch die Chance, Anträge einzureichen. Abonnenten und Monatskarten-Besitzer werden 80 Euro gutgeschrieben, Wochenkarten-Besitzer erhalten 20 Euro.

Wie teuer diese Aktion für das Land insgesamt wird, könne er derzeit nicht abschätzen, so Fiedel weiter. Wer letztlich für diese Kosten aufkommt, ist noch offen: „Über die Finanzierung verständigen wir uns noch mit der NOB im Rahmen der Schlussabrechnung.“

Dass mit Ablauf dieses Monats auch die Probleme auf der Marschbahnstrecke vorbei sind, scheint unwahrscheinlich: Die defekten Kupplungen, deretwegen die Zugflotte der Marschbahnstrecke im vergangenen November aus dem Verkehr gezogen worden war, sind noch nicht repariert worden. Nach Informationen unserer Zeitung ist versucht worden, im Husumer Bahnbetriebswerk aus nicht beschädigten Teilen der Marschbahn-Flotte funktionstüchtige Züge zusammenzubauen. Das Eisenbahnbundesamt habe aber nicht erlaubt, dass diese Gefährte auf die Schiene gehen. Transdev, die NOB-Mutterfirma, wollte dies gestern nicht bestätigen. Die Marschbahn-Zug-Flotte steht seit Wochen auf den Abstellgleisen vor dem Bahnbetriebswerk.

„Die defekten Kupplungen können erst dann repariert oder ausgetauscht werden, wenn die Gutachten die Ursache für den Schaden identifiziert und eine Lösung aufgezeigt haben“, sagt nah.sh-Sprecher Fiedel. Anschließend muss auch noch das Eisenbahnbundesamt dem vorgeschlagenen Lösungsweg zustimmen. Wann es so weit ist? Man weiß es nicht. „Einen Zeitplan dazu hoffen wir in der nächsten Zeit zu bekommen“, so Fiedel abschließend.

Achim Bonnichsen, der sich durch das Facebook-Pendler-Netzwerk zu einem der Sprecher des Marschbahn-Protests gemausert hat, ist mit der bisherigen Entschädigungs-Praxis ganz zufrieden: „Bisher haben alle irgendwann ihr Geld bekommen.“ Der Zustand auf der Strecke allerdings ärgere ihn weiterhin. Gerade erarbeite er mit weiteren Betroffenen einen Forderungskatalog, der der Deutschen Bahn vorgelegt werden soll. Neben einer besseren Informationspolitik des Unternehmens oder saubereren Zügen sollten die Betroffenen auch verlangen, dass es weiterhin Entschädigungen gibt, findet Bonnichsen, selbst Sylt-Pendler: „Für das, was wir zahlen, stimmt die Qualität, die uns geboten wird, einfach nicht.“

von Friederike Reußner

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:00 Uhr

