Klinikum Nordfriesland : 48,5 Millionen Euro für zwei Kliniken

Der Rettungsplan für das wirtschaftlich kränkelnde Klinikum Nordfriesland steht. Nun liegen auch Details der Lösung auf dem Tisch, die am 10. Februar beraten und von der großen Mehrheit im Kreistag beschlossen werden soll. Die Fraktionen von CDU, SPD, WG-NF, SSW, Grünen und FDP hatten gegenüber unserer Zeitung bereits angekündigt, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Um die Klinik-Standorte Husum und Niebüll zukunftsfähig zu machen und dauerhaft zu erhalten, sollen nach heutigem Stand mit Hilfe von Bund, Land und Kassen mehr als 48,5 Millionen Euro in die medizinische, bauliche und energetische Modernisierung der beiden Festlands-Häuser investiert werden. Der teurere Bau einer Zentralklinik, ein Verbund oder eine Fusion mit anderen Krankenhaus-Trägern im Norden sind nach vielen Gesprächen und umfangreichen Prüfungen vom Tisch (wir berichteten).

Die „strategische Ausrichtung“ des Klinikums Nordfriesland konzentriert sich nach diesem Konzept darauf, das medizinische Leistungsangebot an den Klinik-Standorten Husum und Niebüll mit akutstationärer Krankenhaus-Versorgung einschließlich durchgehender Notfallversorgung weiterzuentwickeln. Die Details der Lösung:

Standort Husum: Die Klinik in der Kreisstadt soll als Haus der Regel- und Grundversorgung mit Schwerpunktbildung umstrukturiert und entsprechend kräftig investiert werden. Insgesamt wird hier von einem Investitionsvolumen von 39,8 Millionen Euro ausgegangen. Den Löwenanteil (22,6) macht ein neues Bettenhaus aus, das nördlich der Klinik entstehen soll. Es trägt auch dem wachsenden Zuspruch von Patienten aus Eiderstedt und Südtondern (Schließung Gynäkologie / Geburtshilfe) Rechnung. Hinzu kommen unter anderem der geplante vierte Kreißsaal (2,8) und auf dem Dach des „Z-Flügels“ ein neuer Heliport (2,5) sowie die zentrale Sterilgutversorgung (3,3). Die Klinik in Husum schreibt als einzige schwarze Zahlen.

Standort Niebüll: Für den Standort Niebüll sind demnach künftig eine breit aufgestellte Allgemeine Innere Medizin, eine Geriatrie, eine Unfallchirurgie und eine Notfallversorgung vorgesehen. Die Geriatrie wird von bisher 29 auf künftig 35 Betten erweitert, wie im Krankenhausplan des Landes bereits vorgesehen (siehe Infos am Textende). An diesem Standort des Klinikums Nordfriesland sind Investitionen von 8,8 Millionen Euro vorgesehen. Ein zentraler Baustein ist dabei die OP-Sanierung und -Strukturoptimierung für insgesamt 4,6 Millionen. Hinzu kommen die Sanierung der Physiotherapie und auch technische Modernisierungen.

Da der Standort Niebüll wirtschaftlich nach wie vor defizitär bleiben wird, wollen die Nordfriesen weiterhin mit Land und Kassen über einen Sicherstellungszuschlag verhandeln. Um diesen zu erhalten, könnte es unter Umständen erforderlich sein, einzelne Standorte des Klinikums wirtschaftlich und gesellschaftsrechtlich zu trennen. Deshalb sieht die Beschlussvorlage einen Prüfauftrag für den Fall vor, dass dies „zwingend notwendig“ ist.

Standort Tönning: Das Regionale Gesundheitszentrum in der Eiderstadt mit derzeit zweieinhalb Facharzt-Sitzen soll künftig unter dem Dach der Klinikums-Tochter Medizinische Versorgungszentren Nordfriesland gGmbH fortgeführt werden. Angepeilt ist ein „dauerhaft wirtschaftlicher Betrieb“. Als Nachnutzung für das Klinikgebäude sind unter anderem Intensiv- und Palliativ-Pflegedienstleistungen sowie ambulante Leistungen des Therapiezentrums Nord angedacht.

Um eine 24-Stunden-Notfallversorgung für Eiderstedt zu gewährleisten, ist geplant, die BG-Klinik in St. Peter-Ording einzubinden. Sofern der Amtsausschuss Eiderstedt zustimmt, sollen die Mehrkosten von jährlich 137.000 Euro anteilig gemeinsam geschultert werden. Für eine zweijährige Probephase will der Kreistag jährlich bis zu 92.000 Euro bereitstellen.

Standort Wyk: Die Insel-Klinik Föhr-Amrum ist nicht Gegenstand der Beschlussvorlage für den Kreistag. „Der Insel-Standort Wyk auf Föhr wurde und wird nicht in Frage gestellt“, heißt es dazu in der Begründung. Die Klinik werde in der bestehenden Struktur weiterbetrieben. Für dieses Jahr gewähren die Kassen wieder einen Sicherstellungszuschlag in Höhe von rund zwei Millionen Euro. „Auch darüber hinaus werden die Voraussetzungen für den Erhalt eines Sicherstellungszuschlages als erfüllt angesehen und entsprechend verhandelt“, heißt es dazu vom Kreis.

Woher kommt das Geld? Die Investitionen an den Standorten Husum und Niebüll sollen – so sieht es das von Klinikums-Geschäftsführer Christian von der Becke erarbeitete Konzept vor – zu einem erheblichen Anteil über die Investitionsförderung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sowie aus Mitteln des Strukturfonds ermöglicht werden. Das wird aber nicht reichen. Es verbleibt ein geschätzter Kapitalbedarf in Höhe von rund 13,3 Millionen Euro. Um die Eigenmittel aufbringen zu können, sollen neue Darlehen aufgenommen und bestehende, aber noch nicht komplett abgerufene Darlehensverträge in Anspruch genommen werden. Für das Klinikum hatte der Kreistag zuletzt einer Bürgschaft in Höhe von 8,5 Millionen Euro zugestimmt und das Eigenkapital des Klinikums um 4,5 Millionen aufgestockt (wir berichteten).

Bürgerbegehren: Kreis erwartet immense Mehrkosten pro Jahr

Auf 21 bis 22 Millionen Euro pro Jahr würden sich die Kosten einer Umsetzung des Bürgerbegehrens „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ belaufen. Dies hat der Kreis Nordfriesland ermittelt, wozu er gemäß Kreisordnung verpflichtet ist. Diese Zahlen samt Erläuterungen hat die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben gestern sowohl der Kommunalaufsicht im Innenministerium des Landes als auch den Initiatoren des Bürgerbegehrens – Lars Schmidt, Lasse Lorenzen und Markus Herpich – zugesandt. Grundlage war die von den Dreien am 9. Dezember 2016 vorgelegte „dritte Fassung“ des Bürgerbegehrens.

Geschätzt rund 21,9 Millionen Euro müsste der Kreis Nordfriesland demnach aufwenden, um das von den Initiatoren geforderte neue Kreiskrankenhaus auf Sylt zu errichten. Wer ein Krankenhaus bauen will, kann einen erheblichen Investitionskostenzuschuss vom Land bekommen, wenn die Einrichtung als „bedarfsnotwendig“ in den Landes-Krankenhausplan aufgenommen wird. Auf Nachfrage vom 14. November 2016 teilte das Kieler Gesundheitsministerium dem Kreis allerdings am 27. Dezember mit, dass ein weiteres Klinikum auf Sylt nicht als notwendig eingestuft würde, weil die dortige Asklepios-Klinik alle Aufgaben der Grund- und Regelversorgung abdeckt. Den Erwerb dieser Klinik durch den Kreis – ein Alternativ-Vorschlag der Initiatoren – lehnte der Konzern ab.

Zu der Neubau-Summe von 21,9 Millionen kommen in der Kostenschätzung 6,5 Millionen Euro für Sanierungsarbeiten am ehemaligen Klinik-Standort Tönning, um das dortige Haus wieder im alten Umfang eröffnen zu können.

Die dritte Forderung im Zuge des Bürgerbegehrens lautet, die kreiseigene Klinikum Nordfriesland gGmbH wieder in einen Eigenbetrieb des Kreises umzuwandeln. In diesem Fall müsste der Kreis rund zwei Millionen Euro Grunderwerbssteuer für seine vier Klinik-Liegenschaften bezahlen. Weitere zwei Millionen Euro würden durch Mehrkosten gegenüber der derzeitigen Planung beim Bau einer Zentralen Sterilgutversorgung in Husum fällig. Insgesamt läge der Kreis bei einmaligen Investitionskosten von 32,6 Millionen Euro.

Da der Kreis keine Rücklagen besitzt, müsste er entsprechende Kredite aufnehmen, die seinen Haushalt und damit den Steuerzahler über Zins, Tilgung und Abschreibungen für 20 bis 25 Jahre belasten würden. Jahr für Jahr kämen die laufenden Betriebskosten hinzu.

Der größte Posten wäre die Abdeckung des Defizits der neuen Sylter Klinik. Denn nur Kliniken, die in

den Krankenhausplan aufgenommen werden, dürfen Kassenpatienten aufnehmen. Selbst Privatpatienten müssten vor jeder Behandlung zunächst mit ihrer Kasse abklären, ob sie die Sylter Kreis-Klinik aufsuchen dürften. Der Kreis wäre also auf sogenannte Selbstzahler angewiesen. Normalerweise machen diese rund zehn Prozent der Patienten aus. Auf Sylt rechnet der Kreis mit 25 Prozent und landet so bei einem Jahreszuschuss von 9,5 Millionen Euro. Erreicht er die 25 Prozent nicht, steigt das Defizit weiter.

Kombiniert mit dem laufenden Zuschussbedarf für die weiteren Forderungen des Bürgerbegehrens, betrage das zu erwartende jährliche Defizit bis zu 22 Millionen Euro – abhängig davon, ob die neuen Geburtshilfe-Abteilungen mit Belegärzten oder mit von der Klinik angestellten Ärzten betrieben werden.

In dieser Summe enthalten sind die Investitionen und jährlichen Defizite auf Sylt und in Tönning, flächendeckende Sprechstunden und dezentrale Therapiemöglichkeiten in der Onkologie, die pädiatrische Notfallversorgung, 22 fest angestellte Hebammen, neue Geburtenstationen in Wyk, Niebüll und auf Sylt und die Mehrkosten durch die Umwandlung in einen Eigenbetrieb: Grunderwerbssteuer, höhere Personalkosten und die voraussichtlich entfallenden Chancen auf Sicherstellungszuschläge für die Kliniken Wyk und Niebüll.

„Es war ein gewaltiger Kraftakt, zu diesem umfangreichen Themenkomplex seriöse und belastbare Zahlen zu ermitteln. Wir mussten uns intensiv in dieses neue Gebiet einarbeiten und zusätzlich externen Sachverstand hinzuziehen. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere dem Geschäftsführer des Klinikums NF, Herrn von der Becke, und seinem Team für ihren enormen Einsatz“, betont Landrat Dieter Harrsen.

FSD schaltet Kommunalaufsicht ein

Kann der Kreistag überhaupt Weisungen an die Gesellschafterversammlung der kreiseigenen Klinikum NF gGmbH erteilen, wenn die Abgeordneten Mitglieder dieses Gremiums sind? Diese und ähnliche juristische Fragen treiben die Fraktion der Freien Sozialen Demokraten (FSD) um. Da ihre drei Mitglieder vermuten, es fehle an einer rechtsverbindlichen Struktur, hat sich ihr Fraktions-Chef Manfred Thomas jetzt an die Kommunalaufsicht des Landes gewandt. Er erhofft sich eine zeitnahe Klärung, da der Kreistag am 10. Februar weitreichende Beschlüsse zur Klinikums-Zukunft fassen will. Laut Kreis-Auskunft waren alle Fragen freilich bereits 2004 vom Innenministerium geprüft worden, bevor man die jetzige rechtliche Konstruktion gewählt hatte.

Klinikbetten

Die Landesregierung hat den Krankenhausplan für Schleswig-Holstein für 2017 fortgeschrieben. Dieser berücksichtigt bereits die Schließung des Klinik-Standortes Tönning und überträgt die dort weggefallenen Kapazitäten von 26 Betten auf den Standort Husum mit künftig 277 Betten (bisher 245). Darin enthalten sind auch sechs Betten der Gynäkologie, die aufgrund der Schließung der Geburtshilfe in Niebüll nach Husum verlagert worden sind. Am Standort Niebüll ist die Bettenzahl um 21 auf insgesamt 126 (bisher 111 Betten) erhöht (Erweiterung der Geriatrie und Inneren) und am Standort Wyk auf Föhr um drei auf insgesamt 18 Betten reduziert worden (wir berichteten).

von Jörg von Berg

erstellt am 21.Jan.2017 | 07:00 Uhr