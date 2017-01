Husum : „24 Wochen“: Diskussion mit Filmteam

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

„Vor mehr als 20 Jahren wusste ich nichts von Pränataldiagnostik. Und so kam meine zweite Tochter für uns völlig überraschend, weil bis dahin alles normal zu sein schien, mit einer komplexen Herzfehlbildung auf die Welt. An ihrem sechsten Lebenstag musste sie bereits operiert werden“, erzählt die Mutter (Name ist der Redaktion bekannt). Fast zehn Operationen waren nötig, damit ihr Kind eine Überlebenschance hatte. Heute ist die Jüngste der Familie 19 Jahre alt, besucht die Berufliche Schule und möchte sich eines Tages um behinderte Menschen kümmern.

Mit einer schweren Herzerkrankung und dem Down-Syndrom würde das zweite Kind von Astrid und Marcus in „24 Wochen“ auf die Welt kommen. Dies wissen die Eltern durch entsprechende Untersuchungen. Wie sie mit der Entscheidung über Leben und Tod umgehen, wird in dem mehrfach ausgezeichneten Film beeindruckend dargestellt von Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Das Drehbuch stammt von Carl Gerber und der Regisseurin Anne Zohra Berrached.

Die nordfriesische Mutter hatte „24 Wochen“ bei den Husumer Filmtagen 2016 gesehen. Danach „war ein Feuer in mir“, sagt sie. Im Internet entdeckte sie die E-Mail-Adresse von Kameramann Friede Clausz. Er vermittelte ihr einen Kontakt zum Produzenten Johannes Jancke. Und nun steht es fest: „24 Wochen“ wird noch einmal im Husumer Kino-Center (Neustadt) gezeigt: Am Mittwoch, 11. Januar, ist es soweit (Beginn: 19 Uhr). Kino-Betreiber Stephan Hartung hat ihrem Wunsch entsprochen. Im Anschluss findet eine Diskussion statt, zu der, wenn es seine Termine erlauben, auch Hauptdarsteller Bjarne Mädel kommen wird – „ich warte noch auf Antwort“, so die 53-Jährige. Zugesagt hätten Johannes Jancke und Carl Gerber. Angefragt hat sie auch beim Bundesverband Herzkranker Kinder. „Bjarne Mädel unterstützt die Herz-Kinder-Hilfe Hamburg und kickt, wie auch andere Schauspielerkollegen, einmal im Jahr für diesen guten Zweck“, lobt sie.

„Meine Tochter ist ein optimistischer Mensch und lächelt viel. Aber wir beide wissen, dass sie nicht alt werden wird. Deshalb freuen wir uns über jeden Tag. Ich hätte mich auch für sie entschieden, wenn ich vorher von ihrer Krankheit gewusst hätte. Mütter sind doch kleine Wölfe. . .“

von Simone Schlüter

erstellt am 08.Jan.2017 | 10:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen