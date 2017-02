Ausstellung in Hattstedt : 21 Künstler auf dem Mikkelberg

1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Zum zweiten Mal freuen sich 14 Aktive des Arbeitskreises Nordfriesland im BDK (Bund Deutscher Kunsterzieher) und sieben Künstlergäste, auf dem Mikkelberg in Hattstedt ihre Bilder, Skulpturen und Objekte ausstellen zu können. Gemeinsame Fortbildungen und künstlerischer Austausch haben diese Gruppe zusammenwachsen lassen, ohne dass sie dabei an Flexibilität verloren hätte. Dadurch bietet diese Werkschau eine große künstlerische Vielfalt.

Beteiligt sind Ahrend Boockhoff, Gunnar Berndt, Gudrun Brunk, Andrea Claussen, Isa Dietrich, Heike Dittrich, Christine Guthoff, Elisabeth Hagopian, Franz Kottmeier (Ulli Zilius), Friedrich Laubengeiger, Karl-Heinz Morscheck, Jens Paulsen, Arne Petersen, Martin Petersen, Günther Pfeiffer, Ulla Schmitt, Corinna Trebes, Hanna Trube, Dietmar Trube, Georgios Wlachopulos und Peter Warmke.

Die Ausstellung „Künstlerfreunde II“ auf dem Mikkelberg (Horstedter Chaussee 1) wird am Sonntag (5. Februar) um 15.30 Uhr eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von der Stormtown Jazzcompany. Im Zusammenhang mit der Ausstellung, die bis zum 2. April läuft, findet am Sonnabend, 25. März, ab 18 Uhr eine Lyrik-Lesung mit Gunnar Berndt und Ingrid Quack statt – für die Musik sorgt Rosalie Ueth. Außerdem steht am Freitag, 31. März, von 15 bis 17.30 Uhr noch ein Kerbschnitz-Workshop mit der Bildhauerin Sigrid Stegemann auf dem Programm (Anmeldungen bis 17. März an andrea@claussen-husum.de).



Öffnungszeiten auf dem Mikkelberg: Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 13, Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr – oder nach Absprache.

erstellt am 04.Feb.2017

