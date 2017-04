Rendswühren : Zwei sind schon da, und 65 Küken schlüpfen Ostern

vergrößern 1 von 1 Foto: hof viehnbrook 1 von 1

Rendswühren | Pünktlich zu Ostern piepen auf Hof Viehbrook in Rendswühren die Küken. Die fünfjährige Lina präsentiert einen Zwerghahn und den Nachwuchs der seltenen Rasse der Vorwerk-Hühner. „Das Gefieder des dunklen und des hellen Kükens wird sich noch ändern“, erklärt Kirsten Voß-Rahe von Hof Viehbrook. An den Ostertagen werden die restlichen Küken aus den übrigen 65 Eiern schlüpfen, die in einer Brutmaschine liegen. Die Besucher können zuschauen, wie sich die Küken aus der Schale befreien.

von Susanne Otto

erstellt am 17.Apr.2017 | 08:00 Uhr