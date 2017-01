Silvesterbilanz in Neumünster : Zwei Jungs verhindern Großbrand in Faldera

vergrößern 1 von 3 Foto: Thomas Nyfeler 1 von 3

Neumünster | Eigentlich wollte Jonas Weißbach (11) mit seinem Freund Colin Becker (9) am Silvesterabend nur ein paar Knallerbsen im Garten werfen. Doch gegen 20.45 Uhr beobachtete er, wie ein Feuerwerkskörper auf das Dach seines Wohnhauses an der Apenrader Straße in Faldera stürzte, und zwar genau in die Lücke zwischen Dachfenster und Dachpfannen. Rauch stieg auf. Jonas und Colin zögerten keine Sekunde. Sie rannten ins Wohnzimmer, wo die Eltern mit Freunden Karten spielten und schlugen Alarm. „Ich habe noch versucht, mit einem Eimer Wasser einzugreifen, das hatte aber keinen Sinn“, erzählt Jonas’ Vater Sven Weißbach. Er rief den Notruf. Minuten später war der Löschzug der Berufsfeuerwehr vor Ort. Über die Drehleiter entfernten die Feuerwehrleute die Dachpfannen und löschten den Brand in der Dämmung.

„Der Einsatzleiter hat mir gesagt, zehn Minuten später und der gesamte Dachstuhl hätte gebrannt. Dann wäre alles viel schlimmer gekommen“, sagt Sven Weißbach, der den Jungs ein großes Lob aussprach. Der Einsatz in Faldera war einer der größeren in der Silvesternacht. Insgesamt rückte die Berufsfeuerwehr zu zehn Bränden und neun Kleinbränden (in der Regel Container) aus. Der Rettungsdienst hatte in 41 Fällen Patienten. Einsatzleiter Karl-Heinz Herrmann sprach dennoch von einem „sehr ruhigen Jahreswechsel“.

Ähnlich äußerte sich am Neujahrsmorgen Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Zwar stieg die Zahl der Polizei-Einsätze im Vergleich zum Vorjahr von 44 auf 62, „allerdings war da auch sehr viel Kleinkram dabei“, so Hinrichs. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. „Erwartungsgemäß spielte der Alkoholkonsum wieder eine maßgebliche Rolle. Vier Betrunkene wurden vorübergehend in die neuen Gewahrsamszellen beim 1. Polizeirevier gebracht. In 15 Fällen wurden die Beamten zu Streitigkeiten gerufen und nahmen mindestens zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf“, so Hinrichs.

Um kurz nach 3 Uhr wurden die Beamten wegen einer Detonation an die Ecke Werderstraße / Wilhelmstraße gerufen. Dort war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Teile flogen mehrere Meter weit. Ein Zeuge sah mehrere Personen mit Zigarettenschachteln Richtung Roonstraße flüchten. Bereits am Silvestermorgen wurde ein gesprengter Zigarettenautomat in der Wasbeker Straße 32 gemeldet. Tatzeit ist die Nacht auf den 31. Dezember. Ein weiterer Automat wurde am 29. Dezember an der Mühlenbrücke in die Luft gejagt. In allen drei Fällen geht die Polizei von illegalem Sprengstoff aus, der verwendet wurde. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Was sonst noch geschah:

> Um 20.10 Uhr wurden Jugendliche beobachtet, die nach einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Segeberger Straße 98 flüchteten.

> Kurz nach Mitternacht wurde eine Person in der Lornsenstraße durch einen Böller leicht verletzt.

> Um 1.40 Uhr und um 1.55 Uhr brannten am Gerhard-Hauptmann-Platz und im Pastor-Keding-Weg Papier-Container.

> Rund um das Krankenhaus demontierten Unbekannte die öffentlichen Mülleimer.

> An der Einfelder Schanze wurde ein Briefkasten in die Luft gesprengt.

> Am Silvestermorgen um 6.30 Uhr kam eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Kieler Straße in Höhe Nummer 476 von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 945-0.

von Christian Lipovsek

erstellt am 02.Jan.2017 | 07:00 Uhr