Anscharkirche : Wunderbares Zusammenspiel junger Instrumentalisten

Neumünster | Als Anfänger bereits in einem großen Sinfonieorchesters zu konzertieren, ist eigentlich undenkbar. Für junge Instrumentalisten der Klaus-Groth-Schule, der Gemeinschaftsschule Brachenfeld und der Eutiner Gymnasien wurde dieser Traum am Dienstagabend jedoch Wirklichkeit.

Unter der Leitung ihrer Musiklehrer Almut Frahm (Klaus-Groth-Schule), Christian Schröder (Gemeinschaftsschule Brachenfeld) und deren Eutiner Kollegin Maike Drenckhahn (Voß-Schule) gaben 80 junge Streicher, Bläser, Pianisten und Schlaginstrumentalisten ihr Konzert in der voll besetzten Anscharkirche.

„Was Sie hier heute Abend erleben werden, hat eine lange Tradition und bleibt trotzdem neu und immer etwas ganz Besonderes“, begrüßte Silke Rohwer die 250 Besucher. „Wenn sich Almut Frahm, Maike Drenckhahn, Christian Schröder und ihre Schüler Anfang des Jahres zu einem mehrtätigen Workshop außerhalb der Schule zum gemeinsamen Musizieren treffen, kann man sicher sein, dass die Abschlusskonzerte von Erfolg gekrönt sind“, sagte die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Brachenfeld.

Sie sollte Recht behalten. Frenetischen Applaus gab es etwa für „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns unter dem Dirigat von Almut Frahm. Hier konnte der Klaus-Groth-Schüler David Li sein Können als Pianist ebenso unter Beweis stellen, wie die beiden Flötistinnen Paula Ostheimer (KGS) und Marei Pohlmann (Gemeinschaftsschule Brachenfeld) im „Konzert für 2 Flöten und Orchester G-Dur“ des italienischen Komponisten Domenico Cimarosa, das von Maike Drenckhahn geleitet wurde.

Die Lehrkräfte wechselten sich nicht nur am Pult ab, sie hatten auch mit Unterstützung der beiden Referendare Christian Bechmann und Carlos Garcés ein vielfältiges Programm zusammengestellt und während des mehrtägigen Workshops mit den 80 Schülern einstudiert.

Von Jeremiah Clarkes „Prince of Denmarks March“ von 1699 über Beethovens „Ode an die Freude“ von 1824 und Lennon/ McCartneys „Lady Madonna“ aus den 60er-Jahren bis hin zur Titelmusik der aktuellen Serie „Game of Thrones“ reichte das anderthalbstündige Programm. Strahlende Schüler und stolze Lehrer freuten sich am Ende über den gelungenen Abend und auf das zweite Abschlusskonzert am nächsten Mittwoch in Eutin.



von Susanne Wittorf

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:15 Uhr