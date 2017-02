Erinnern Sie sich noch? – Blöde Frage, natürlich erinnern Sie sich an Knut, den kuscheligen Eisbär-Nachwuchs, der 2006 für weltweite Euphorie sorgte und dessen Star-Ruhm von Berlin bis nach Neumünster reichte, weil sein Papa Neumünsteraner war! Natürlich hat auch Hein und seine Familie den schneeweißen Weltstar, der leider viel zu früh in die ewigen Jagdgründe einging, für immer in sein Herz geschlossen. Das hindert die Familie allerdings nicht, auch für Jungstars zu schwärmen. Die Tüts finden, dass der kleine Fritz, der jetzt im Berliner Zoo endlich seinen Namen bekam, ein würdiger Nachfolger für „unseren“ Knut ist!

Guten Tag, bis morgen!

von Jens Bluhm

erstellt am 02.Feb.2017 | 13:55 Uhr