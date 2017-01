Städtische Wohnungsbau : Wobau mit Millionen auf Modernisierungskurs

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) macht weiter auf ihrem Kurs der Modernisierungen in der Böcklersiedlung. Größere Bauvorhaben in diesem Jahr sind die Grundsanierungen des Blocks Hansaring 56-60 sowie der Danziger Straße 50-58. Allein dafür investiert die Wobau 5,1 Millionen Euro.

„Etwa vier Prozent unseres Bestandes von 3500 Wohnungen werden jedes Jahr einzeln oder wie hier im Ganzen modernisiert“, sagt Wobau-Geschäftsführer Uwe Honsberg. Das inzwischen standardisierte Verfahren mit bewährten Baupartnern spare Kosten und vor allem Zeit. Beide großen Bauvorhaben sollen in diesem Jahr auch abgeschlossen werden.

Am Hansaring sind die 20 Wohneinheiten in der Zeile 56-60 das letzte Mehrfamilienhaus in der Reihe. 2016 war der Block am Hansaring 52-54 dran. Wie die vorigen Sanierungen werden die Häuser mit Aufzügen und neuen Balkonen ausgestattet. Die Wohnungen selbst werden komplett saniert: Die Bäder bekommen bodengleiche Duschen und werden künftig barrierefrei sein. Elektrik, Küchen und Bäder werden komplett erneuert.

Baubeginn soll noch im ersten Quartal sein, die Fertigstellung ist für September geplant. „Die Ausschreibung ist raus. Wir machen das über Einzelgewerke, das heißt Einzelfirmen, die überwiegend aus Neumünster kommen“, so Honsberg. Die Altmieter aus dem Block von 1961 sind in andere Wohnungen der Wobau gezogen und haben die Option zurückzuziehen. Die künftige Nettokaltmiete bezifferte Honsberg auf 6,50 Euro je Quadratmeter.

Nach dem gleichen Muster soll auch das bereits aus den 1950er-Jahren stammende Gebäude an der Danziger Straße modernisiert werden. Es hat zwei Geschosse und ein Dachgeschoss, das nun erstmalig zu Wohnungen ausgebaut werden soll. Bislang waren nur die Bereiche direkt an der Giebelseite ausgebaut. Zu den 32 Wohnungen vor der Sanierung kommen damit acht weitere hinzu. „Auch hier werden wir Aufzüge einbauen“, sagt Honsberg.

Der Baustart ist ebenfalls für das Frühjahr vorgesehen. Fertig sein sollen die Wohnungen an der Danziger Straße zum Jahresende. „Alle Wohnungen, die wir bislang modernisiert haben, waren weit vor der Fertigstellung vermietet. Auch hier gehen wir davon aus“, sagt Uwe Honsberg.

Die Modernisierungsmaßnahmen finanziert die Wobau mit Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Städtebaufördermittel fließen nicht. Die Wobau hat für ihre Modernisierungen Fünf-Jahres-Pläne aufgestellt. „Das schreibt das Gesetz sogar vor“, sagt er und betont: „Wir wissen schon jetzt, dass wir ab 2018 in der Böcklersiedlung an der Lötzener Straße weiter sanieren.“ Wenn die Wobau am Hansaring fertig ist, soll es an der Ripenstraße weiter gehen. Für dieses Jahr hat die Wobau auch ein Neubauvorhaben auf der Agenda: Auf ihrem Areal an der alten Feuerwache soll ein neues Mietwohnungsgebäude mit acht Wohnungen an der Wittorfer Straße entstehen.

von Rolf Ziehm

erstellt am 30.Jan.2017 | 08:33 Uhr

