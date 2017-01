Schnee in der Stadt : Winterspaß für Groß und Klein

vergrößern 1 von 3 Foto: Pieper 1 von 3





Neumünster | Was für ein strahlender Wintertag: Insbesondere die Kinder genossen gestern einen der letzten Ferientage im Freien. Wer besonders pfiffig war, konnte sogar rodeln. So griffen zum Beispiel Jaarne (10), Mattis (10) und Janne (12) aus Faldera zu Schneeschaufeln und sammelten in ihrer Nachbarschaft die weiße Pracht von den Auffahrten, um sich eine Rodelbahn zu bauen. Bo (8) baute sich sogar einen Mini-Schneemann. Das kalte Männchen maß fast 30 Zentimeter.

Aber auch viele Erwachsene nutzen die Gelegenheit und verbrachten ihre Freizeit in der Natur. So zog es Sportler und Spaziergänger zum Beispiel in den Stadtwald; viele ließen den Arbeitstag dort ganz entspannt ausklingen.

Auch heute und morgen soll den Neumünsteranern das Winterwetter noch erhalten bleiben. Erst in der Nacht zu Sonntag soll es etwas wärmer werden.

von Sonja Kröger

erstellt am 06.Jan.2017 | 08:15 Uhr