Grossreinemachen : Weniger Silvestermüll, mehr Aufwand

Den Neujahrstag konnten die Männer und Frauen der Straßenreinigung wie alle noch als Feiertag genießen. Großreinemachen war erst gestern angesagt. „Der 2. Januar ist immer Großkampftag für das TBZ, meine Jungs sind alle draußen“, sagte Frank Schawohl, der Disponent für die Straßenreinigung beim Technischen Betriebszentrum.

Nach dem Winterdienst waren alle 25 Mann der Schicht, dazu zwei Groß- und drei Kleinkehrmaschinen ab 6 Uhr im Einsatz, um die Spuren der Knallerei aus der Silvesternacht zu beseitigen. „Wir hatten mittags das Schlimmste weg. Vor allem der Kleinflecken glich einem Schlachtfeld“, sagte Bernd Nissen, der sich als Vorarbeiter der Innenstadt-Kolonne mit Mike Wichelmann und Rick Bewersdorf nicht über mangelnde Arbeit beklagen konnte.

„Es gab weniger Böller, aber mehr Batterien – und die müssen in mühevoller Handarbeit aufgelesen werden. Das schafft keine Kehrmaschine“, sagte Frank Schawohl. Wie viel Silvestermüll gestern zum TBZ-Betriebshof an der Niebüller Straße transportiert wurde, konnte Schawohl nicht beziffern. „Jede der drei Handkolonnen lieferte etwa vier Mal an“, so Schawohl.

„Wir wollen erstmal den Stadtkern sauber kriegen und arbeiten uns dann nach außen in die Stadtteile vor“, sagte er. Die Stadt reinige aber nur da, wo sie auch verantwortlich sei. Schawohl: „Viele in den Anliegerstraßen fegen den Silvestermüll in den Rinnstein und hoffen, dass die Stadt das schon beseitigt. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders.“

Ein richtiges Ärgernis und zudem teuer ist die Zerstörungswut, die an mehr als 100 Papierkörben in der ganzen Stadt ausgelassen wurde. Sie wurden aus ihrer Verankerung getreten, zertreten, mit Böllern gesprengt oder angezündet. Frank Schawohl rechnete den Schaden vor: 35 Euro pro Papierkorb, dazu komme noch die Arbeitszeit und die Entsorgung der kaputten Papierkörbe.

von Rolf Ziehm

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:00 Uhr

