Holstenhallen : Weltstars, Oldtimer und Weihnachten im Oktober

Neumünster | Wer jetzt noch eine Veranstaltung in den Holstenhallen für dieses Jahr plant, hat nicht mehr die große Termin-Auswahl. „Wir sind sehr gut gebucht“, sagt Geschäftsführer Dirk Iwersen. Rund eine Million Besucher kamen 2016 zu den Veranstaltungen. Ein Wert, der auch in diesem Jahr wieder angestrebt wird.

Neben den gesetzten Klassikern wie der Modellbaumesse im März, der Rassehundausstellung „Neumünster wedelt“ im Mai oder den Pferdeveranstaltungen (u.a. VR Classics, Nordpferd, Trakehner Hengstmarkt), sollen neue Ideen Besucher anlocken. So ist vom 12. bis 14. Oktober eine Weihnachtsmesse nach Londoner Vorbild geplant. „Das ist kein Adventsmarkt, sondern eine Messe für Privatleute und Profis mit Weihnachtsartikeln auf hohem Niveau“, erzählt Iwersen.

Höhepunkte sind wie in den vergangenen Jahren ohne Zweifel wieder die Konzerte des Schleswig-Holstein Musik-Festivals im Sommer. Der britische Weltstar Roger Hodgson, Mitbegründer und ehemaliger Frontmann der Band Supertramp, will in Neumünster auftreten (der Courier berichtete). Möglicherweise aber bleibt er nicht der einzige. Iwersen rechnet damit, dass zwei bis drei weitere hochkarätige Konzerte in den Holstenhallen stattfinden werden. „Die Planungen laufen“, sagt er.

Die 62. Nordbau im September könnte noch mehr Interessierte als sonst anlocken. Denn: Die Deutsche Bahn stellt aus und nutzt den Treffpunkt der Baubranche, um Kontakte zu Firmen aus der Region für den Ausbau ihrer Trassen zu knüpfen. „Allein bei der Hinterlandanbindung der Fehmarn-Belt-Querung geht es um ein Auftragsvolumen von 2,5 Milliarden Euro. Insgesamt will die Bahn sogar bis zu 5 Milliarden Euro investieren. Dafür muss sie zwar europaweit ausschreiben, legt den Fokus aber auch auf kleinere Firmen und Unternehmensverbunde“, sagt Dirk Iwersen.

Ein Kernthema der Nordbau wird „Building Information Modeling“. Das beschreibt eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software. Dabei werden Gebäudedaten digital kombiniert und erfasst.

Zu einem Besuchermagneten hat sich die „Outdoor-Messe“ entwickelt, die dieses Jahr vom 28. bis 30. April zum dritten Mal stattfindet. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen Anstieg der zahlenden Gäste um rund 15 Prozent“, sagt Dirk Iwersen. Diesmal werden alle bedeutenden Waffenhersteller dabei sein. Dazu kündigt er einen großen Schnäppchen-Markt an. Ausgelegt ist die „Outdoor“ nicht allein auf Jäger. „Jeder, der sich mit der Natur verbunden fühlt und sie schützen will, findet hier das richtige Angebot“, wirbt Iwersen.

Noch stärker als bei der „Outdoor-Messe“ sind die Besucherzahlen im vergangenen Jahr bei den Klassiker-Tagen angestiegen – um etwa 30 Prozent. „Wir haben die Ausstellung nun in den Mai verlegt, weil dann die Oldtimer-Saison beginnt“, sagt der Holstenhallen-Chef.

2016 war seiner Ansicht nach in der Geschichte der Holstenhallen „einmalig“, allein schon wegen des Bundesjugendlagers des THW. Mehr als 4000 blau-uniformierte Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet und mehr als 1000 Betreuer bauten in und rund um die Hallen ihre Zeltstadt auf. „Das war eine grandiose und sehr strukturierte Veranstaltung. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene waren toll, sehr gradlinig und teamorientiert“, schwärmt Iwersen.

Als Renner entpuppten sich im vergangenen Jahr außerdem die Abi-Partys. „Durch den doppelten Abitur-Jahrgang hatten wir Anfragen aus dem gesamten Land. Einige Schulen haben auch für dieses Jahr schon wieder gebucht, weil es ihnen hier so gut gefallen hat“, sagt Iwersen. Auch die Zahl der Betriebs- und Gesellschafterversammlungen, etwa von Coop oder Prokon, stieg nochmals an.

2016 war das erste Jahr ohne Bauarbeiten nach der großen Sanierung. „Doch wenn man einmal anfängt, hört man so schnell nicht auf“, sagt Iwersen. Das Foyer West wird zurzeit renoviert und weitere Planungen für Baumaßnahmen laufen. Nähere Einzelheiten nannte er allerdings noch nicht.

von Christian Lipovsek

erstellt am 15.Jan.2017 | 13:00 Uhr