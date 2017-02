Warnstreik: 85 Beschäftigte zeigten Flagge

1 von 1 Foto: Bluhm 1 von 1

Rund 60 Mitarbeiter des Landeslabors an der Max-Eyth-Straße und der Landesvermessung in Bad Segeberg haben gestern Vormittag auf dem August-Horn-Platz vor der Holstenhalle für höhere Gehälter im Landesdienst demonstriert. Die Kundgebung war der erste Warnstreik in der laufenden Tarifrunde der Länder in Neumünster. Dabei gehe es unter anderem darum, die Tarife von Bund und Ländern wieder zusammenzuführen, „dafür stehen wir ein“, unterstrich Rolf Buhmann, Hauptpersonalratsvorsitzender der Kieler Landesministerin in seinem Grußwort. Bereits am frühen Morgen waren rund 25 angestellte Lehrer vor der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Bachstraße einem Aufruf der GEW zum Warnstreik gefolgt.

von Jens Bluhm

erstellt am 08.Feb.2017 | 13:53 Uhr