Kiek In : Vorstand hört auf

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Der Verwaltungsrat vom Kiek In an der Gartenstraße muss sich einen neuen Vorstand suchen. Guido Lisges (54) hört nach fünf Jahren Ende Dezember auf. Sein Vertrag wird nicht verlängert.

„Die geplante Trennung erfolgt aufgrund von Differenzen zwischen dem Verwaltungsrat und mir bezüglich der künftigen strategischen Ausrichtung“, teilte Lisges gestern mit. Gleichzeitig präsentierte er den Jahresabschluss 2015 mit deutlichen Umsatzsteigerungen. Insbesondere der Geschäftsbereich Jugendherberge trug mit einer Ertragssteigerung von 23,4 Prozent zum guten Ergebnis bei. Im Bereich Veranstaltungszentrum und Hotel gab es ein Plus von fast 16 Prozent, bei der Volkshochschule von 7,5 Prozent. Im vierten Bereich, dem Internat, konnten die Erträge trotz gesunkener Schülerzahlen um 2,4 Prozent gesteigert werden. Mehrfach waren alle Zimmer und Betten laut Geschäftsbericht im vorvergangenen Jahr ausgebucht.

„Eine Konstanz in der weiteren Entwicklung des Kiek In wäre grundsätzlich wünschenswert gewesen. Eine echte strategische Neuausrichtung und -positionierung bedarf aber größerer Zeiträume, und da waren wir erst am Anfang“, sagte Lisges. Fakt sei aber, dass seine Vorstellungen in einer angestellten Geschäftsführungsposition mit denen des Verwaltungsrats über die künftige Entwicklung „in hohem Maße kongruent“ sein müssen. „Ist diese Übereinstimmung nicht vorhanden, erfolgt eine Trennung. Das betrachte ich professionell. Vergangenheitsbezogene Leistungen und erreichte Ziele sind dann immer zweitrangig“, so Lisges.

Der Verwaltungsrats-Vorsitzende Sebastian Fricke wollte sich gestern nicht näher zu den Differenzen äußern. Das Kiek In habe sich positiv entwickelt, es seien viele neue Ideen eingeflossen, teilte er auf Courier-Nachfrage mit. Wichtig sei, dass ein Nachfolger von Lisges die kontinuierliche wirtschaftliche Weiterentwicklung im Blick habe. „Wir haben es in den vergangenen fünf Jahren trotz Investitionen in die Infrastruktur geschafft, den Zuschuss der Stadt für die Einrichtung weiter zu senken“, sagte er. Nun werde der Ausbau der Liegenschaft weiterverfolgt. Dabei bleibe auch ein zusätzlicher Neubau Thema (der Courier berichtete). Es gebe unter anderem Gespräche mit dem Oberbürgermeister über einen Umzug des Schulpsychologischen Dienstes, der derzeit noch auf einem städtischen Grundstück hinter dem Kiek In beheimatet ist. Fricke: „Das ist aber noch am Anfang. Wir haben mehrere gleichberechtigte Varianten.“

Der Verwaltungsrat hat laut Fricke mit der Ausschreibung der Vorstandsstelle begonnen. Sie soll voraussichtlich Mitte bis Ende Februar veröffentlicht werden. „Wir hoffen, spätestens zum 1. Januar kommenden Jahres dann einen Nachfolger zu haben, gegebenenfalls auch früher“, so Fricke.

von Christian Lipovsek

erstellt am 28.Jan.2017 | 09:06 Uhr

