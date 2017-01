Stallpflicht : Vogelgrippe ist längst nicht ausgestanden

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Gestern hob der Kreis Segeberg sein Geflügelpest- Beobachtungsgebiet auf. Im Norden Neumünsters dürfen Hunde und Katzen bereits seit dem 3. Januar draußen wieder frei laufen. Die höchst ansteckende Vogelgrippe ist aber längst noch nicht ausgestanden.

Nach wie vor gelten strenge Sicherheitsbestimmungen – und die bereiten Geflügelzüchtern und auch dem Tierpark zunehmend Probleme. „Nicht nur Geflügel, sondern alle Vögel müssen weiter im Stall gehalten werden“, sagt Tierparkleiterin Verena Kaspari. Nur für die beiden Adler und die elf Humboldt-Pinguine gelte eine Ausnahmegenehmigung.

Die Pinguine sind kurz vor der Brut. Eine Stallhaltung würde sehr viel Stress bedeuten“, sagt die Tierpark-Chefin. Alle anderen Zoo-Vögel sind in kleinen Quarantäne-Einheiten untergebracht. Klein heißt: Wenige Tiere auf viel Fläche. Das Wassergeflügel bekommt auch unter Dach eine eigene Wasserbox.

Als Sicherheitsvorkehrung müssen Besucher nach wie vor über Desinfektionsmatten den Tierpark betreten. Die Tierpfleger in den Quarantäne-Einheiten tragen Schutzkleidung. Seit dem 9. November herrscht Ausnahmezustand. „Und es ist kein Land in Sicht“, sagt Verena Kaspari. Inzwischen wird das für den Tierpark auch finanziell schwierig. „Desinfektionsmittel und die Schutzkleidung gehen richtig ins Geld“, so Kaspari. Die Einmalanzüge kosteten inzwischen wegen der großen Nachfrage vier bis fünf Euro – das ist drei mal so teuer wie vor der Geflügelpest.

Auch die Hobbyzüchter sind wegen der langen Dauer der Stallpflicht in Sorge. Die Brutzeit steht vor der Tür. Vögel müssen dennoch in den Ställen bleiben. Wenn sich daran bis zum Schlüpfen des Nachwuchses Mitte März nichts ändert, wird es bei vielen Züchtern eng werden. „Noch kommen die meisten damit zurecht“, erklärt Willi Sinterhauf, der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Konkordia. „Im Moment sind die Auswirkungen noch nicht so gravierend. Aber die Ersten Züchterfangen jetzt an, Bruteier zu sammeln und beginnen mit dem Auszubrüten.“ Wie die Kollegen sich verhalten werden, wenn die Regelungen bis zum Schlüpfen nicht aufgehoben sind, weiß Sinterhauf auch noch nicht. Am 3. Februar treffen sich die Mitglieder von Konkordia auf ihrer Jahreshauptversammlung. Dort, so Sinterhauf, werde man sich über mögliche Lösungen austauschen.

Die Umsetzung der Sicherheitsregelungen gestalte sich nach wie vor sehr umständlich, sagt Sinterhauf. Besonders das vorgeschriebene Anlegen von Schutzkleidung vor jedem Betreten der Ställe erfordere viel Improvisation. „Ich nehme sie im verschlossenen Beutel mit zum Stall und ziehe mich in der Tür um – anders geht es nicht.“

Vor größeren Schwierigkeiten stehen laut Sinterhauf zurzeit Züchter von Ziergeflügel, weil die verschiedenen Rassen sich schlecht zusammensperren lassen. Holger von Ahrentschildt züchtet in Einfeld Wasserziergeflügel wie Mandarinenten und Weißrückenenten und spricht von einem Dilemma. „Diese Tiere brauchen ständig Wasser“, so von Ahrentschildt. Die Stallreinigung gestaltet sich unter den derzeitigen Umständen deutlich schwieriger, weil Tiere und Stall sehr schnell verdrecken und immer wieder mit neuem Wasser versorgt werden müssen.

Ein weiteres Problem: „Wenn im Februar die Balzzeit anfängt, werden die Erpel aggressiver. Bei Kämpfen könnten sie sich verletzen.“ Deshalb beobachtet er die Tiere jeden Tag sehr genau und setzt, wenn geboten, Tiere um – „was für die Tiere nicht angenehm ist und auch wieder weniger Platz bedeutet.“ Fremde dürfen die Ställe nicht betreten. Der Besuch von Schulklassen sei deshalb zurzeit nicht möglich, bedauert Holger von Ahrentschildt. Er hofft wie alle Züchter, dass die Schutzregelungen so bald wie möglich aufgehoben werden.

Danach sieht es zurzeit nicht aus, fragt man Dr. Katja Busch vom Veterinäramt: „In Niedersachsen gibt es immer noch neue Fälle. In Ungarn ist die Geflügelpest außer Kontrolle. Ob wir nur Glück gehabt haben oder ob die Schutzmaßnahmen wirkungsvoll waren, kann man nicht sagen. Es gibt jedenfalls noch lange keine Entwarnung.“



von Rolf Ziehm

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:00 Uhr