Volkshochschule : VHS mit erfolgreicher Jahresbilanz

1 von 1 Foto: Pieper 1 von 1

Neumünster | Die Bilanz 2016 der Volkshochschule fällt positiv aus: Mit 6294 Teilnehmern kamen 138 mehr als 2015. Und sie nahmen länger an Kursen teil: Die Teilnehmerstunden stiegen von 107 000 auf 150 000. Herausragend waren die Deutsch-Sprachkurse, stellte VHS-Leiter Dr. Björn Otte gestern fest: 2016 lernten 212 Teilnehmer in 24 Kursen Deutsch; 2015 waren es noch 17 Kurse mit 148 Teilnehmern. Und es waren nicht nur Flüchtlinge, wie man vermuten könnte.

Mehr zum Thema Neues Programm : Volkshochschule: Mit Volldampf ins Herbstsemester

„Wir hatten sowohl das klassische Au-Pair-Mädchen als auch Arbeitnehmer aus anderen Ländern, die in ihren Unternehmen Englisch sprechen, aber in Neumünster leben und ihren Alltag auf Deutsch bewältigen wollen“, so Otte. Um den verschiedenen Deutschkenntnissen der Flüchtlinge gerecht zu werden, wurde das Niveau der Kurse angepasst und außerdem die Kursdauer verlängert. Otte: „Sie wollen die Sprache kompakter lernen.“ Außerdem gab es spezielle Projekte, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Forum für Vielfalt für Bulgaren und Rumänen – oder in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe-Organisation Iuvo für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. Besonders die bezeichnet Otte als hochmotiviert.

Die Teilnehmerstunden der Deutschkurse stiegen seit 2013 von 920 auf fast 22 000. Nicht in der Statistik enthalten sind Kurse für Flüchtlinge, die nur kurz blieben, die „Wish“-Kurse (Willkommen in Schleswig-Holstein), in denen alltagsbezogenes, lebendiges Deutsch vermittelt wurde. „Die Betreuer vom DRK waren dann erstaunt, wenn die Flüchtlinge sie plötzlich mit ,Moin’ begrüßten“, so Otte.

Gut angenommen wird ein weiteres spezielles Angebot unter dem Titel „Integration durch Qualifizierung“ im Rahmen der bundesweiten „IQ-Netzwerk“-Kampagne des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds. Erwachsene, die in ihrem Herkunftsland Lehrer waren, können sich für die C1-Prüfung und eine Arbeit als Deutschlehrer qualifizieren. „Die sind sehr motiviert und anspruchsvoll und wollen am liebsten gleich wieder vor einer Klasse stehen. Da kommt Know-how ins Land, das genutzt werden muss“, sagt Otte.

Einer der Teilnehmer ist Eyad (24) aus Latakia in Syrien, der in seiner Heimat englische Literatur studierte. Er ist seit 2015 in Deutschland und lernt seit März 2016 Deutsch. „Mein größter Traum ist es, in ein friedliches Syrien zurückzukehren“, sagt er.

Deutsch-Lehrkräfte sind zurzeit begehrt, auch bei anderen Kursanbietern – und einige, die sich so qualifizierten, sind bereits vom Fleck weg engagiert worden. „Das ist ein toller Fundus. So gewinnen wir neue Lehrkräfte, da ist unheimlich was in Bewegung gekommen“, sagt Otte. Neu: Ab Januar startet eine „berufsbezogene Deutschförderung“ für Flüchtlinge, die den gesetzlichen Integrationskursus abgeschlossen haben.

Im Übrigen verlief das VHS-Jahr unspektakulär, sagt Otte. „Gut nachgefragt wurden Weiterbildung von Tagespflegepersonen und Kitapersonal, ebenso Angebote im Bereich Gesundheit und Ernährung – alles, was mit Entspannung und Bewegung zu tun hatte.“ Und nicht nur Deutsch war gefragt: „Bei Persisch gab es eine Steigerung, und die Plattdeutsch-Neueinsteiger waren auch sehr zufrieden.“

von Gabriele Vaquette

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen