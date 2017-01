Shopping-Sonntage : Verkaufsoffene Sonntage sollen (vorerst) bleiben

1 von 1 Foto: Steinhausen 1 von 1

Neumünster | Im Rathaus und im Einzelhandel wird heiß über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts diskutiert, wonach verkaufsoffene Sonntage nur dann stattfinden dürfen, wenn es wirklich einen besonderen Anlass gibt, der auch ohne Ladenöffnung entsprechend Besucher in die Stadt locken würde (der Courier berichtete). Das könnte bundesweit viele Verkaufstermine in Gefahr bringen. Die vier beschlossenen Sonntage für 2017 in Neumünster sollen aber vorerst bestehen bleiben.

Früher wurde der „besondere Anlass“, wie er im Gesetz gefordert ist, viel strenger interpretiert. Da öffneten die Geschäfte nur zum Trakehner Hengstmarkt, der tatsächlich zigtausende Menschen nach Neumünster lockt. In Neumünster genügen aber seit Jahren ein bisschen Programm und Lagerfeuer auf dem Großflecken; viele andere Städte und Gemeinden scheren sich überhaupt nicht mehr darum und machen einfach ohne Anlass die Läden auf. Dem dürften das Urteil und erst recht eine neue Anweisung des Kieler Wirtschaftsministeriums (wie berichtet) einen Riegel vorschieben.

In der Stadtverwaltung will man sich demnächst zu diesem Thema zusammen setzen. „Wir haben bereits vor dem Brief aus dem Ministerium die Verordnung für 2017 getroffen. Darum gehe ich davon aus, dass die Termine in diesem Jahr so bleiben können. Was 2018 wird, muss man sehen“, sagte Holger Schwark, Abteilungsleiter Ordnungsangelegenheiten bei der Stadt, gestern zum Courier.

Ende November hatte die Ratsversammlung für 2017 diese vier Sonntage beschlossen: 5. Februar (Anlass „Winterzauber“, 2. April (Frühlingsfest), 24. September (Entenrennen, Sicherheitstag und Stoffköste) und 29. Oktober (Herbstjazz).

Auch Citymanager Michael Keller geht davon aus, dass die Termine für 2017 bleiben – nicht nur der in fünf Wochen. „Der Handel bereitet sich schon lange darauf vor, und wir haben Programmpunkte gebucht. Da brauchen wir eine gewisse Verlässlichkeit“, sagte Keller. Die jeweiligen Veranstaltungen zögen auch durchaus ihr Publikum an. „Das Entenrennen sowieso, und der ,Herbstjazz‘ ist Schleswig-Holsteins größtes Open-Air-Jazzfest“, so Keller. Am 5. Februar gibt es neben einem Bühnenprogramm und dem Wintervergnügen der Schausteller ein Lagerfeuer – und Keller will nun kurzfristig noch etwas Besonderes auf die Beine stellen.

Neumünster hat mit diesem Thema schon einmal bundesweit Aufsehen erregt: 2005 klagte der Kirchenkreis Neumünster, weil der Handel am 1. Adventssonntag öffnen wollte. Das Oberverwaltungsgericht entschied per Einstweiliger Anordnung am Freitag vor dem 1. Advent, dass die Läden geschlossen bleiben mussten. Seit diesem Debakel setzen sich Stadt, Händler und mittlerweile das Citymanagement mit Kirchen und Gewerkschaften an einen Tisch, um Termine für das jeweils nächste Jahr zu finden. Die Ratsversammlung beschließt die Termine, der OB erlässt die Verordnung.

