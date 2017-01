Neues Jahresprogramm : Verjüngungskur beim Heimatbund

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Neumünster | Gut besuchte Veranstaltungen und ein überdurchschnittlicher Mitgliederzuwachs: Über dieses Resümee des vergangenen Jahres freute sich der Vorstand des Ortsvereins des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes (SHHB) gestern bei der Vorstellung des neuen Programms im Restaurant der Stadthalle.

„Wir konnten 20 Heimat-Interessierte als Neue in unseren Reihen begrüßen, darunter auch viele Jüngere. Damit zählt der Verein aktuell 140 Mitglieder“, berichtete der Vorsitzende Jens Kay nicht ohne Stolz. Geschuldet sei dies vor allem den attraktiven Vorträgen und Veranstaltungen sowie der aktiven Öffentlichkeitsarbeit, ergänzte sein Stellvertreter Dr. Gerhard Schubert.

Der Heimatbund werde wegen seines Namens weiterhin diskutiert. „Doch wir verwahren uns gegen jedwede nationalistisch motivierte Vereinnahmung. Denn Schleswig-Holstein ist als Brückenland schon immer ein von kultureller Vielfalt geprägtes Land. Deshalb stehen wir seit jeher gesellschaftlichen Entwicklungen neutral offen gegenüber“, hieß es außerdem einhellig aus dem Kreis des Vorstands.

Die positive Entwicklung des Vereins soll nun mit dem neuen Programm fortgeführt werden. So wird im Anschluss an die Jahreshauptversammlung (23. Januar, 19 Uhr) Angelika Schiffer als Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit der MBA über die moderne Abfallbehandlung berichten. Am 27. Februar folgt ein Vortrag des Journalisten und Autors Jürgen Worlitz zum Thema „Glücksburg – die Wiege der europäischen Dynastien“. Am 27. März geht es mit Dr. Andreas Villwock um den Klimawandel in Schleswig-Holstein.

Der Kieler Historiker Prof. Dr. Christian Andree widmet seinen Vortrag am 24. April dem Dichter Theodor Fontane. Um die Geschichte der Kirche St. Maria-St. Vicelin geht es bei der Exkursion am 22. Mai. Der zweite Teil des Vortrags „Der Bau des Nord-Ostsee-Kanals“ mit Uwe Steinhoff folgt am 28. August. Und Wissenswertes über die Alster berichtet Dr. Volker Looks am 25. September. Unter dem Titel „Beeindruckende Pflanzenwelt in Pflasterritzen“ stehen die Ausführungen von Dr. Erich Lüthje am 23. Oktober. Den Abschluss der Reihe bildet der Vortrag „Kloster Preetz und die Probstei im Mittelalter“ am 27. November. Für Mitglieder und Gäste sind ein Frühjahrsessen (9. Juni), eine Sommerfahrt (1. Juli) sowie das Grünkohlessen (17. November) und die Adventsfeier (12. Dezember) mit dem Vortrag „Weihnachten in Dänemark“ von Dr. Annie Lander Laszig geplant.

Alle Vorträge (soweit nicht anders vermerkt) finden um 19.30 Uhr auf der Galerie des Restaurants Johann&Amalia in der Stadthalle statt. Sie sind öffentlich und kostenfrei.

