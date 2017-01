Polizeibericht : Verdächtige Geräusche aus dem Keller

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Zwei junge Brandstifter wurden gestern früh auf frischer Tat ertappt. Laut Polizei hörte ein Zeuge gegen 1.11 Uhr in der Straße Leineweberbrücke verdächtige Geräusche aus einem Keller. Weil er einen Einbrecher vermutete, rief er die Polizei. Als der erste Streifenwagen drei Minuten später eintraf, kamen den Beamten zwei junge Neumünsteraner (19 und 21 Jahre alt) entgegen. Die beiden waren kurz zuvor aus dem besagten Keller gekommen. Wenig später entdeckten die Polizisten in dem Keller ein Feuer. Ein Kinderwagen war in Brand gesteckt worden. Die Flammen konnten mit Feuerlöschern bekämpft werden.

Die Berufsfeuerwehr sorgte noch für eine Lüftung der Räume. Gebäudeschaden entstand nicht. Weil die beiden polizeibekannten Männer davon sprachen, dass sie Betäubungsmittel genommen hatten, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt Nach allen erforderlichen Maßnahmen durften die jungen Männer nach Hause. Gegen sie wird wegen schwerer Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



von Dörte Moritzen

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:00 Uhr

