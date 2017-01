Kolumne Diese Woche : Unsere Abgeordneten kümmern sich um Fische und Schiffe

1 von 1 Foto: Archivfoto: Wittorf 1 von 1

Neumünster | Eines haben alle Bundestagsabgeordneten der vergangenen Jahrzehnte gemeinsam: In Neumünster tauchen sie kaum auf. Ob Helmut Lamp oder Dr. Philipp Murmann von der CDU, ob Dr. Michael Bürsch oder Dr. Birgit Malecha-Nissen von der SPD – sie sah oder sieht man allenfalls auf ihren Kreisparteitagen oder noch seltener bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung. Es sei denn, man steuert eine der mehr oder minder häufigen „Bürgersprechstunden“ an.

Die beiden aktuellen Mandatsträger verschicken allerdings regelmäßig Pressemitteilungen an die Medien. Das ist Ihnen noch nicht aufgefallen, lieber Leser? Der Courier druckt sie auch nicht ab (und auch sonst niemand). In dieser Woche hat sich beispielsweise CDU-Murmann ausführlich dafür ausgesprochen, die illegale Fischerei noch konsequenter zu bekämpfen; der „AK Küste der CDU/CSU-Fraktion ist im Gespräch mit Umweltschutz-NGOs“, teilte er mit. SPD-Frau Malecha-Nissen erklärte, sie sei „anlässlich der Verlängerung der Ressortabstimmung zur neuen Sicherheitsverordnung für die Traditionsschiffe optimistisch“.

Das sind sicher wichtige Themen. Aber auch in dieser Woche ist leider nicht bekannt geworden, dass sich unsere beiden Volksvertreter für zusätzliche Mittel in Neumünsteraner Kitas eingesetzt, sich im Rathaus nach dem Fortgang der Schleusau-Baustelle erkundigt oder gar ihre Hilfe angeboten hätten. Aber wenn das mal passieren sollte, steht es bestimmt im Courier.

Philipp Murmann tritt am 24. September bekanntlich ja auch gar nicht zur Wiederwahl für den Bundestag an. Ganz anders Birgit Malecha-Nissen; die Vulkanforscherin will es erneut wissen. An diesem Wochenende werden in Lübeck auf dem Landesparteitag der SPD die Listenplätze verteilt. Und dort taucht übrigens noch ein weiterer Name aus Neumünster auf: Elke Christina Roeder ist auf der Internetseite der Landes-SPD unter „Weitere Kandidat*innen“ gelistet. Zur Erinnerung: Das war die Gegenkandidatin bei der OB-Wahl 2015, die immer noch in Neumünster wohnt. Ihre Bundestagskandidatur ist unter Neumünsters Sozis weitestgehend unbekannt. Und wer es in den vergangenen Tagen erfahren hat, hat nur mit den Augen gerollt.

von Thorsten Geil

erstellt am 28.Jan.2017 | 11:00 Uhr