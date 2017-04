Stadtwerke : „Unser NMS“: Neue App mit vielen Infos zur Stadt

vergrößern 1 von 1 Foto: SWN 1 von 1

Neumünster | Wo finde ich das nächste Café? Wie lange hat das Bad am Stadtwald geöffnet, wie teuer sind die Eintrittskarten? Was läuft gerade im Kino? Mit welchem Bus kommt man von der Innenstadt an den Einfelder See, wann fährt er ab? Die Stadtwerke (SWN) haben für Smartphone- und Tablet-Nutzer eine neue App mit dem Namen „UnserNMS“ mit zahlreichen Information für Neumünster sowie die Umlandgemeinden entwickelt. Die steht ab sofort für Android- und iOS-Nutzer kostenlos zur Verfügung.

Es ist nach der 2013 vorgestellten App von Stadt und Wirtschaftsagentur ein weiteres Angebot für Besucher, aber auch für Neumünsteraner, um sich in der Stadt besser zurechtzufinden.

„Unser Slogan heißt ‚Eine App für Alles‘, denn die App soll den Bürgern das tägliche Leben in der Stadt vereinfachen, indem sie viele praktische Informationen bündelt und leichter zugänglich macht“, erklärte SWN-Sprecher Nikolaus Schmidt.

Ob Fahrplanauskünfte für den öffentlichen Personennahverkehr, aktuelle Benzinpreise, Vereinsnachrichten oder Containerstandorte im Stadtbereich. Die App bietet viele nützliche Hilfen. Sie enthält zudem regionale sowie internationale Nachrichten, einen Veranstaltungskalender für Neumünster und einen Stadtplan mit Cafés und Geschäften in der Innenstadt. „Eine Besonderheit sind die ‚Vereinsnews’. Hier haben die Neumünsteraner Sportvereine einen neuen Nachrichtenkanal gewonnen“, sagt Schmidt.

Im Juni vergangenen Jahres begannen die Mitarbeiter der SWN-Kommunikation gemeinsam mit einem Dienstleister, die App aufzubauen und zu entwickeln.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unsernms.net.



von Christian Lipovsek

erstellt am 25.Apr.2017 | 09:18 Uhr