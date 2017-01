Stadtteilbeirat Einfeld : Unfallstatistik spricht gegen Tempo 30

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Stadtteilbeirat und Bürger in Einfeld fordern seit Langem eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der schwer einsehbaren Kreuzung Looper Weg/Dorfstraße/Roschdohler Weg/ Uferstraße. Vor dem Ausbau der Dorfstraße gab es dort schon einmal eine Tempo-30-Regelung. Doch die Stadt lehnte ein Tempolimit bislang ab.

Trotz einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (STVO), die jetzt einfacher Tempolimits vor Schulen, Kitas oder Altenheimen auch an Durchgangsstraßen erlaubt, machten Jens Dittebrandt und Anneke Bosserhoff von der Verkehrsaufsicht auf der Stadtteilbeiratssitzung wenig Hoffnung, dass sich das ändern lässt. „Eine besondere Gefahrenlage, die das normale Risiko übersteigt, ist nicht zu erkennen“, sagte Dittebrandt und verwies auf die Unfallstatistik. 2012 und 2013 gab es nur je einen Unfall an der Kreuzung, und beide hatten nichts mit einer Tempoüberschreitung zu tun, so Dittebrandt.

Auch die STVO-Novelle biete keine Handhabe. Als Voraussetzung für eine Tempo-Begrenzung müssten Schulen mit einem unmittelbaren Zugang an einer solchen Hauptverkehrsstraße liegen. Und auch dann sei immer noch eine Einzelfallprüfung nötig. Dass die Dorfstraße ein Schulweg für etwa 1600 Schüler im Schulzentrum ist, wie Stadtteilvorsteher Sven Radestock und Beirat Dr. Jan Marr anmerkten, ist für die Verkehrsaufsicht nicht ausreichend.

Dittebrandt: „Nach der neuen Schulwegordnung sollen bauliche Maßnahmen Vorrang vor verkehrlichen Maßnahmen haben.“ Sein Fazit: Tempo 30 ist nicht möglich. Die Stadt sehe aber schon Handlungsbedarf, die Stadtplanung prüfe bauliche Veränderungen an der Kreuzung.

Sven Radestock erschloss sich diese Logik nicht. „Eine bauliche Lösung ist mit viel Geld verbunden. Ich kann das nicht nachvollziehen, zumal die Stadt gerade Tempo 30 auf der Max-Johannsen-Brücke überlegt“, sagte er. Beirat Detlef Erdloff merkte kritisch an: „Selbst auf dem Fußweg muss man aufpassen, nicht angefahren zu werden.“ Da die Dorfstraße in Höhe der Arztpraxis wegen der vielen parkenden Autos deutlich eingeengt ist, weichen immer wieder Fahrzeuge über den Rad- und Gehweg aus.

„Seit dem Umbau der Dorfstraße ist das eine Katastrophe“, sagte Zuhörer Günter Nagel. Wie er machte auch Stadtteilbeirat Benjamin Hebel die parkenden Autos als großes Problem aus. Das könnte noch schlimmer werden. „Die Biogasanlage in Loop sorgt für zusätzlichen Verkehr“, hieß aus dem Zuhörerkreis.

von Rolf Ziehm

