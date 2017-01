Aukrug : Unfall: Frau wurde aus dem Auto geschleudert

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Aukrug | Bei einem Verkehrsunfall in Aukrug wurde gestern eine Autofahrerin (55) lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war die Frau gegen gegen 0:25 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße 121 von Gnutz Richtung Aukrug unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen außer Kontrolle und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und nicht ansprechbar im Straßengraben gefunden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster. Zur Art der Verletzungen konnten gestern noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren offenbar nicht an dem Unfall beteiligt. Neben drei Streifenwagen der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Aukrug-Böken und Aukrug-Bünzen eingesetzt.



von Dörte Moritzen

09.Jan.2017 | 08:00 Uhr

