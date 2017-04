Neumünster : Transporter brennt in der Christianstraße – offenbar Brandstiftung

Neumünster | Das Fahrzeug einer Baufirma ist am frühen Dienstagmorgen in Neumünster durch ein Feuer zerstört worden. Anwohner in der Christianstraße bemerkten den Brand kurz nach drei Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde das Feuer am Mercedes Vito offenbar gelegt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04321/9450 entgegen.

erstellt am 18.Apr.2017 | 11:16 Uhr