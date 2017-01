Niederdeutsche Bühne : Tollen Figuren fehlten krachende Dialoge

1 von 1 Foto: Ermel 1 von 1

Neumünster | An Silvester soll es krachen. Auch auf der Niederdeutschen Bühne (NBN). Hocherfreut zeigten sich deshalb Bühnenleiter Frank Juds und Dieter Milkereit, als Linus Höke und Helge May anboten, einen Schwank extra für die Silvesterpremiere der NBN zu schreiben. Mit „Kugelfisch Hawaii“, dem fulminanten Silvester-Erfolg von 2015, hatten Höke und May ihrem Ruf als Erfolgsduo bereits vor einem Jahr alle Ehre gemacht. Nun haben sie „De Dood vun de Yuccapalm“ vorgelegt.

Mehr zum Thema Premiere : Tolle Unterhaltung bei der NBN

Vier Monate schrieben sie an dem Stück, einen Monat benötigten Hartmut Cyriacks und Peter Nissen für die Übertragung ins Niederdeutsche, und drei Monate liefen die Proben des siebenköpfigen Ensembles unter der Regie von Ulrich Herold. An Silvester wurde im Theater die Premiere vor 570 Gästen gefeiert. Diese Rezension bezieht sich auf die Generalprobe am Freitag.

„De Dood vun de Yuccapalm“ ist eine schwarze Komödie mit Musik und jeder Menge Chaos. Gernot, Heide und Horst leben zusammen in einer Villa. Der sensible Hypochonder Gernot ist Musiker und arbeitet an seinem Meisterwerk, der modernen Oper „Wortknoten 5“. Heide, seine exzentrische Tante, verbringt ihre Zeit mit der Suche nach solventen Herrenbekanntschaften. Ganz anders Horst. Die gigantische Yuccapalme ist duldsam. Allerdings reagiert Gernot allergisch auf die ständigen Pollenexplosionen, während seine Tante den Palmsaft braucht, um ihre Herrenbekanntschaften gefügig zu machen. Konflikte sind da natürlich programmiert. Abhilfe soll Gernots „Manager“ Ratte schaffen. Er verspricht, Horst vom Berufskiller Boris beseitigen zu lassen. Der gewissenhafte Boris bringt aber nicht die Yuccapalme, sondern Heides Verehrer, den Spanier Filipe Gonzales, der eigentlich Horst Schmidt heißt und Botaniker ist, um. Seine Nachbarin Steffi, deren Auftauchen den verliebten Gernot jedes Mal das Denkvermögen kostet, entpuppt sich als Mitarbeiterin des Geheimdienstes. Das Chaos ist perfekt.

„De Dood vun de Yuccapalm“ hat es in sich. Um der chaotischen Handlung Herr zu werden, mussten die Darsteller über anderthalb Stunden große Bühnenpräsenz beweisen. Sämtlichen Mitwirkenden gelang das mit Bravour. In der Rolle des hypochondrischen Gernot bewies Leon Rückert sein komisches Talent, als verführerische Heide mit Sinn für Pragmatismus zeigte Heike Ingwersen ihre große Verwandlungsfähigkeit, und als naive Nachbarin Steffi stellte Patricia Juds einmal mehr ihr beeindruckendes Repertoire an mimischer und gestischer Darstellungskunst unter Beweis. Jonathan Gleichmann mimte einen überzeugenden Manager, Hendrik Müller brillierte in seiner Rolle als galanter Spanier Filipe Gonzales, Werner Münz lehrte einen als Killer Boris das Fürchten, und selbst Olaf Hoffmann füllte seine Rolle als Yuccapalme Horst aus. Regisseur Ulrich Herold war es in der knappen Vorbereitungszeit von drei Wochen gelungen, die fehlenden Handlungsanweisungen durch gute Ideen und eine passende Musikauswahl zu füllen.

Die Darsteller waren toll, die Vorlage wirkte indes unausgegoren. Statt der vielen Wendungen hätten die Autoren ihren Figuren krachende Dialoge mit Witz und Charme auf den Leib schreiben sollen. Zu Silvester gab es schon bessere NBN-Stücke.



Weitere Aufführungen finden am Freitag, 13.1., um 20 Uhr; am Sonnabend, 14.1., um 15 Uhr; am Sonntag 15.1., um 16 Uhr und von Montag, 16.1., bis einschließlich Sonnabend, 21.1., jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 22.1., um 16 Uhr im NBN-Studio-Theater statt. Die letzten Vorstellungen gibt es am Freitag, 27.1., und Sonnabend 28.1., jeweils um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf: Konzertbüro Auch & Kneidl, unter www.ticket-regional.de/nbn und der Hotline 0651/9 79 07 77. Restkarten gibt es eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.





von Christian Lipovsek

erstellt am 02.Jan.2017 | 08:30 Uhr