Bodenproben : TEV-Kritiker lassen nicht locker

Kommentar von Rolf Ziehm Alter Streit Es ist der alte Streit um Emissionswerte, also um das, was oben an Abgasen aus dem TEV-Schornstein kommt, und um Immissionswerte, das ist das, was unten ankommt. Die Emissionswerte sind messbar und mittlerweile top. Das räumen selbst Kritiker der Anlage im TEV-Beirat ein. Und darauf berufen sich natürlich auch die Stadtwerke. Die Immissionen zu messen und eindeutig einem Verursacher zuzuordnen, bleibt trotz der Bodenproben des Vereins schwer.